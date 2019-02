Foto: Tomi Kid si splnil veľký sen, pri Galante otvoril svoju športovú Akadémiu

MATÚŠKOVO 4. februára (WebNoviny.sk) – Bývalý úspešný profesionálny pästiar, majster sveta 2009 (organizácia WBF) i Európy 2011 (WBO) v poloťažkej hmotnostnej kategórii Tomáš Kovács si splnil svoj veľký sen.

V pondelok privítal priateľov športu, partnerov a zástupcov médií na oficiálnom otvorení športovej Akadémie Tomiho Kida v Matúškove pri Galante. Na slávnosti sa zúčastnili prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel i riaditeľ Národného športového centra (NŠC) Boris Čavajda.

Poďakoval sa najmä partnerom za pomoc

Na prestrihnutie pásky si súčasný prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) T. Kovács pozval aj svoju manželku Dominiku, otca Pavla i dlhoročného priateľa Andreja Kostku.

‚Tomi Kid‘ Kovács sa počas príhovoru na oficiálnom otvorení poďakoval najmä partnerom, ktorí mu pomohli po finančnej, ale aj psychickej stránke a podporovali ho počas jeho náročnej cesty za svojím snom.

„Som veľmi vďačný, že som dnes mohol privítať mnoho dôležitých ľudí, ktorí ma podporovali a pomáhali veriť môjmu mottu ´Nemožné neexistuje´. Medzi nimi bola aj moja manželka Dominika, ktorá to celé so mnou prežívala a podporovala ma aj v tých najťažších chvíľach. Je to pre mňa veľká česť privítať hostí na pôde športovej Akadémie, pri ktorej verím, že pomôže v plnení ďalších snov ešte mnohým športovcom a ľuďom hľadajúcim motiváciu. Plánujeme tu organizovať semináre, školenia, ale aj zaujímavé večerné ´talkshow´. Verím, že si každý príde na svoje,“ uviedol 41-ročný rodák z Galanty Tomáš Kovács. Agentúru SITA informovala v správe manažérka Tomi Kid Teamu Mária Rapčanová.

Očakáva sa otvorenie ďalšej zóny

Budova Akadémie je pôvodom sýpka, ktorá dlhé roky nebola nikým využívaná a postupne chátrala. Tomáš Kovács s priateľmi začal v roku 2016 s jej rekonštrukciou a postupne ju prerábal na športové centrum, v ktorom si nájdu svoje miesto všetci priaznivci pohybu a zdravého životného štýlu.

„V týchto dňoch sa dokončujú úpravy jedného krídla budovy, v ktorom sa nachádzajú priestory recepcie spojenej s kaviarňou, veľkou špecifickou boxerňou a plne funkčným dvojposchodovým fitnes centrom spojeným s kardio zónou. V druhom krídle je plánované otvorenie funkčnej zóny a vybudovanie ´KID´ zóny pre najmenších, ktorá bude zameraná najmä na zdravý pohyb dieťaťa. Otvorenie pre verejnosť je plánované na druhú polovicu februára 2019,“ uvádza sa v správe.