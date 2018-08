Foto: Z bratislavského Kamenného námestia zmizol nelegálny stánok, vytvoria krajší priestor

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Z bratislavského Kamenného námestia v Starom Meste zmizol jeden nelegálny stánok. Predávali v ňom rýchle občerstvenie.

Novinárov o tom na brífingu počas odstraňovania stánku informoval primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Nový priestor plný zelene

Ako dodal, v ďalších dňoch z námestia odstránia aj ďalšie nelegálne stánky, ktoré priestor špatia a nemajú tam čo hľadať. Po týchto prácach príde na rad obnova námestia, nové by mohlo byť kompletne hotové v ďalšom roku.

Primátor spomenul, že nový priestor bude plný zelene. Inštalovať by tam chceli zavlažovací systém, lavičky, zmiznúť by do konca roka mala aj reklama. Celková cena je približne 115-tisíc eur, v súčasnosti končia s hľadaním zhotoviteľa. Ďalšiu etapu by mohli robiť v novom roku, vymeniť by chceli dlažbu, riešiť chcú aj parkovacie miesta.

Interaktívny priestor na oddych

Počkať však podľa primátora treba na parkovaciu politiku v meste. Mesto pri tejto obnove spolupracuje so združením Živé námestie a so spoločnosťou Lordship. S nimi chce magistrát urobiť z priestoru interaktívny priestor na oddych, stretávanie ľudí a trávenie voľného času.

Čo sa týka hotela Kyjev, investor, spoločnosť Lodrship, chce robiť súťaž, ktorá by mala ukázať, ako s touto stavbou ďalej. Zachovať chcú fasádu, venovať sa jej bude projektová dokumentácia. Rekonštrukcia by mala trvať dvanásť aj šestnásť mesiacov. Kedy však s prácami začnú, zatiaľ nie je známe.