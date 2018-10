Francúzska politička Le Penová zmenila názor na Bannona a pripúšťa jeho pomoc

PARÍŽ 12. októbra (WebNoviny.sk) – Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová sa vo štvrtok stretla so Steveom Bannonom, bývalým hlavným stratégom amerického prezidenta Donalda Trumpa, a signalizovala ochotu prijať jeho pomoc pri podpore a zjednocovaní európskych nacionalistických a protiimigrantských strán pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu (EP).

Zmenila názor na ponuku

Ešte začiatkom tohto týždňa pritom Le Penová jeho ponuku jasne odmietla. Le Penovej pravá ruka, podpredseda jej strany Národné združenie (RN) Louis Aliot, však v piatok v rozhovore pre francúzsku spravodajskú televíziu BFM TV informoval, že Le Penová na Bannonovu ponuku zmenila názor a so spoluprácou s ním už súhlasí.

Bannon podľa Aliota jeho stranícku šéfku ubezpečil, že v prípadnom novom európskom politickom subjekte on sám „nechce hrať vôbec žiadnu rolu“ a že chce v prvom rade európskym protiimigračným stranám „poskytnúť technickú podporu“.

Je Američan, a nie Európan

Ešte v pondelok Le Penová Bannona pritom veľmi striktne odmietla, keď vyhlásila, že Európania zvládnu pokračovať vo svojom politickom boji aj bez jeho pomoci. Ako dodala, prekáža jej najmä to, že Bannon je Američan, a nie Európan.

„My a jedine my sme tými, ktorí budú vytvárať politické sily, ktoré sa zrodia z európskych volieb, pretože my sme spojení s našou slobodou, my sme spojení s našou suverenitou,“ vyjadrila sa v pondelok Le Penová.

Protichodné informácie

Bannon sa snažil na svoj projekt už dávnejšie nahovoriť aj talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho, ktorý je čoraz viac považovaný za hlavného lídra európskeho protiimigrantského hnutia. Existujú protichodné informácie o tom, ako tento taliansky politik zareagoval.

Na verejnosti sa Salvini k Bannonovej ponuke vyjadril skôr zdržanlivo. No Mischaël Modrikamen, belgický krajne pravicový politik, ktorého Bannon dosadil do čela svojho rozbiehajúceho sa projektu, naopak tvrdí, že Salvini im prisľúbil spoluprácu.

Bannonom iniciovaný subjekt, pod ktorým by chcel zjednotiť európske nacionalistické strany, má zatiaľ formu nadácie a volá sa jednoducho Hnutie (The Movement).