Fyzické a právnické osoby sa dočkajú menšej administratívnej záťaže, štát to bude stáť milióny eur

Administratívna záťaž fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy sa má od 1. januára 2022 znížiť. Umožniť to má návrh novely zákona proti byrokracii z dielne vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej, ktorý v stredu schválila s pripomienkou vláda.

Podľa novej legislatívnej úpravy sa výrazne rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch, ktoré už fyzické a právnické osoby nemusia orgánom verejnej moci v konaniach, ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe.

Obmedzí sa vznik korupcie

Ako pripomína vicepremiérka Veronika Remišová, odbúravaním administratívnej záťaže a zjednodušovaním procesov sa obmedzí napokon aj možnosť vzniku korupcie.

Elektronizácia však zníži príjmy do štátneho rozpočtu napríklad zo súdnych poplatkov vyberaných súdmi, a to v sume 90-tisíc eur ročne. Podobne menej financií pôjde do štátnej kasy prostredníctvom zníženia príjmov samosprávnych krajov vo vzťahu k výpisom z nimi vedených zdrojových registrov poskytovateľov sociálnych služieb v sume takmer 36-tisíc eur ročne.

Výdavky pri zavedení novely

Okrem toho zavedenie novely zákona do praxe si vyžiada celkové výdavky zo strany rôznych ministerstiev a štátnych inštitúcií v tomto roku vo výške viac ako 2,14 milióna eur a v budúcom roku vo výške viac ako 4,91 milióna eur. V rokoch 2023 a 2024 sa výdavky ustália na sume takmer 432-tisíc eur. Rezort informatizácie však očakáva od zákona v konečnom dôsledku prínos vyššej ekonomickej efektivity.

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa okrem iného povinnosť predkladať orgánom verejnej moci kópiu rodného listu, kópiu sobášneho listu, kópiu úmrtného listu či potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.

Netreba predkladať potvrdenie o pobyte

Podobne už nebude treba ľuďom ani spoločnostiam predkladať potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat alebo potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz.

Rovnako už nebude treba fyzicky odovzdávať výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, výpis z registra sociálnych podnikov, potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie či vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov.

Odstránia sa prílohy k žiadostiam

Výber rôznych potvrdení a výpisov bol vykonaný v spolupráci s rezortami, ktoré spravujú príslušné registre a vydávajú z nich aktuálne listinné výpisy a potvrdenia pre účely úradných konaní. Elektronizácia výpisov a potvrdení umožní podľa ministerky Veroniky Remišovej odstránenie najčastejšie vyžadovaných príloh k predkladaným žiadostiam v rámci množstva úradných konaní.

Návrhom sa navyše skompletizuje aj odstránenie všetkých potvrdení a výpisov ako príloh predkladaných záujemcami o zákazky v rámci procesu verejného obstarávania, respektíve vyžadovaných pri rôznych žiadostiach o financovania zo štátneho rozpočtu, európskych štrukturálnych a investičných fondov, žiadostiach o dotácie, granty a iné formy podpory vyplácané obcami a vyššími územnými celkami.