Gareth Bale ostáva v Reale Madrid, potvrdil tréner „bieleho baletu“ Zinedine Zidane

„Bale zostane,“ vyjadril sa tréner Realu Madrid Zinedine Zidane po víťazstve v úvodnom kole najvyššej španielskej súťaže na pôde Celty Vigo 3:1.

V súvislosti s waleským reprezentantom, ktorý strelil gól aj Slovákom na ME 2016, sa počas leta hovorilo o prestupe do Anglicka alebo Číny, napokon však nebude meniť klubové pôsobisko.

Vyše sto gólov za Real

Bale prestúpil do madridského veľkoklubu v roku 2013, pričom Tottenham za neho získal 85 miliónov libier. Počas svojho doterajšieho pôsobenia nastúpil za Real v 232 stretnutiach a nastrieľal 102 gólov.

Gareth Bale nechýbal v sobotu v základnej zostave „bieleho baletu“ a vypracoval jeho úvodný gól v novom ročníku La Ligy. Na Estadio de Balaídos sa presadil cez ľavú stranu a jeho prudkú prihrávku z tesnej blízkosti usmernil do siete Karim Benzema.

Real si vytvoril streleckú prevahu, z jedenástich pokusov smerujúcich na bránu skončili tri v sieti, a tak sa posunul na priebežnú prvú priečku tabuľky.

Hazard je zranený

Nepríjemnosťou však bolo vylúčenie Luku Modriča. „Nevidel som to. Hovoril som s Lukom a podľa neho to nebolo na červenú kartu. Arbiter sa rozhodol inak a my to musíme prijať,“ skonštatoval Zidane.

Špecializovaný portál football-espana.net tiež informuje o tom, že podľa Zidana je každý hráč na začiatku sezóny pozitívne naladený.

Pokiaľ ide o Walesana, majster sveta z roku 1998 sa nechal počuť, že Bale by figuroval v jeho základnej zostave, bez ohľadu na zranenie Edena Hazarda. Tomu však kluboví lekári po piatkovom tréningu diagnostikovali svalové zranenie na prednej časti pravého stehna.

Barcelone vstup nevyšiel

Zaujímavosťou je, že Real Madrid je v tabuľke najvyššej španielskej súťaži pred svojim úhlavným rivalom FC Barcelona prvýkrát za 27 mesiacov, respektíve od posledného kola sezóny 2016/2017.

Na jej konci sa 13-násobný šampión Ligy majstrov tešil z doposiaľ posledného titulu v domácej súťaži s trojbodovým náskokom práve pred Kataláncami.

Tým vstup do sezóny nevyšiel a po akrobatickom zakončení 38-ročného Aritza Aduriza prehrali na pôde Athletica Bilbao najtesnejším rozdielom 0:1.