Hamšík chce z Vilniusu tri body, tréner Kozák očakáva náročný zápas

VILNIUS 9. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák na piatkovej večernej tlačovej konferencii vo Vilniuse neprezradil základnú zostavu, v ktorej začnú jeho zverenci sobotňajší duel proti domácemu tímu Litvy v šiestom vystúpení v F-skupine kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska.

“Nerád by som ju prezradil, ide o kvalifikačný zápas. Nechcel som však do nej robiť veľa zásahov. Za dištancovaných Kucku a Nemca som vyberal z tých, ktorí sú na tom najlepšie. Dúfam, že som sa dobre trafil a dúfam, že to na ihrisku bude aj tak vyzerať. Ak sa na poslednom tréningu nič nestane, tak mám o zostave jasno,” vyjadril sa pred zástupcami médií kouč národného tímu SR.

Chýba brankár Matúš Kozáčik

Kozák sa musí zaobísť aj bez zranenej brankárskej jednotky Matúša Kozáčika: “K futbalu zranenia patria. Matúš bol jednoznačnou jednotkou. Dvaja ďalší gólmani sú s nami dlhodobo (Ján Novota a Martin Dúbravka, pozn.), meno, kto pôjde medzi žrde, však nepoviem.”

Skúsený kouč Slovákov očakáva v sobotu na štadióne LFF náročný duel. “Litva disponuje kvalitnými hráčmi, je to ťažký protivník. Vieme, že hráme na umelej tráve. Myslím si však, že sme počas prípravy na sobotňajší duel absolvovali v Žiline dostatok tréningov na tomto povrchu. Ide o vážny kvalifikačný zápas, chceme byť úspešní. Hráči urobili maximum, aby boli dobre pripravení.”

Vlani na jeseň futbalisti SR zvíťazili v Trnave nad Litvou 4:0. “Bol to však jediný zápas, v ktorom sme nastúpili v kompletnom a najsilnejšom zložení. V ostatných stretnutiach tak nebolo,” uviedol 63-ročný Ján Kozák.

Litva má päť bodov a potrebuje ďalšie

Oporou slovenskej futbalovej reprezentácie je Marek Hamšík. “Litovčania po príchode nového trénera sú takticky zdatní, majú nebezpečné brejky. Ich sila je v kolektíve. Musíme zabudnúť na domáci duel, v sobotu to bude úplne iný zápas. Litva hrá v domácom prostredí lepšie. Prioritou bude naša kvalitná defenzíva. Ak nedostaneme gól, máme dobrú ofenzívu a nejaký gól určite strelíme,” naznačil recept na sobotňajší úspešný výsledok 29-ročný stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol a doplnil: Pôjde o zlomový duel pre oboch.

Litva má päť bodov a potrebuje ďalšie. My sme do Vilniusu prišli po víťazstvo, pre tri body. Dôkladne sme sa pripravili. Chceme zostať druhí v tabuľke, Slovinci privítajú Malťanov doma, čo naisto zvládnu.” Banskobystrický rodák pochválil aj nastupujúcu generáciu. “Veľmi ma prerkvapil mladý Bénes, a to technikou a prehľadom v hre. Pred nami je možno budúca hviezda.”

Slovákom patrí druhé miesto v “efku”

Slovákom patrí po polovici kvalifikácie MS 2018 a piatich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0) a naposledy marcová výhra na Malte (3:1).

Litovský súper SR po solídnom úvode – remízach doma so Slovinskom (2:2), v Škótsku (1:1) a domácej výhre nad Maltou (2:0) podľahol pod vedením trénera Edgarasa Jankauskasa vlani 11. novembra v Trnave jednoznačne 0:4 a v marci v Londýne aj favorizovanému Anglicku 0:2.

“Albión” je s trinástimi bodmi lídrom “efka”, Slovensko má deväť bodov, Slovinsko osem, Škótsko sedem a Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala.