Heger je oficiálne premiérom. Uvidíme ako zvládne Matoviča a Sulíka (komentár)

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Eduarda Hegera za nového premiéra. Jeho predchodca Igor Matovič sa sťahuje na ministerstvo financií. Ministerstvo práce je zatiaľ bez nového šéfa.

Bude Heger vládnuť alebo počúvať Matoviča

Keď už bol odchod Matoviča z čela vlády zrejmý, najviac sa spomínalo práve Hegerovo meno.

Ide o osobu, ktorá je určite menej konfliktná, ako jeho predchodca a jeho prvoradou úlohou je upokojiť situáciu v koalícii. Možno k jeho povahe prispieva, že je aktívnym veriacim a pred vstupom do vlády bol aktívnym členom Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, kde bol vedúcim pastierskeho tímu. Jeho nomináciu podporili všetky koaličné strany, ale uvidíme ako sa budú k nemu správať.

Uvidíme tiež, či bude ozajstným premiérom, alebo iba figúrkou v rukách Matoviča. Veď v čerstvej pamäti ešte máme situáciu po výmene premiéra v roku 2018, kedy musel z premiérskej stoličky odísť Robert Fico, ktorého nahradil Peter Pellegrini a potvrdilo sa to, čo sa predpokladalo.

Pellegrini vo väčšine prípadov takmer bez pohovoru počúval svojho predchodcu. Svoju šancu potom uvidel vo voľbách, ale obklopil sa ľuďmi, ktorí predtým vehementne podporovali práve Fica. Verím, že Heger pochopí svoju funkciu úplne vážne.

Nový premiér to nebude mať ľahké s Matovičom a Sulíkom

To, že Heger to nebude mať ľahké, je jasné od chvíle, keď bolo známe, že Matovič odstupuje. Všetky koaličné strany hovoria, že minulosť treba nechať v minulosti a pozerať sa dopredu. Vyhlásenia síce pekné, ale či sú aj uskutočniteľné?

Najväčším problémom isto bude vzťah medzi expremiérom, teraz ministrom financií, a šéfom rezortu hospodárstva Richardom Sulíkom. Vieme, že práve ich konflikt v najväčšej miere prispel k odchodu Matoviča z postu premiéra. Všetci budú netrpezlivo očakávať, ako to bude pokračovať.

Známa je povaha Matoviča, že nevie odpúšťať a je takmer posadnutý pomstou. Na druhej strane aj Sulík si je vedomí, že nový minister financií má silné „páky“ v rukách, keďže prerozdelenie štátnych peňazí v značnej miere ovplyvňuje práve on. Tých peňazí nie je málo, ak sa majú na zreteli aj prostriedky z Európskej únie. Nepokúsi sa práve tu Matovič pomstiť Sulíkovi?

Dohliadať na to bude musieť predovšetkým nový premiér. Vzhľadom na to, že aj on nakladal s financiami, bude vedieť lepšie posúdiť, či návrhy jeho nástupcu sú reálne. Možno práve tam bude dôležitá úloha premiéra, keď bude treba buchnúť po stole. Tak veríme, že buchne.

Sme rodina má čoraz väčšie problémy

Po odchode Milana Krajniaka z postu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sa u Kollára rozhodli, že ho nahradí Jozef Hinka. A tu nastal problém. Vysvitlo, že ešte pred viac ako dvadsiatimi rokmi, bol poradcom Mečiarovho ministra vnútra Gustáva Krajčiho.

Pripomeňme, že ešte pred niekoľkými dňami Matovič požiadavku na odchod ministerky Márie Kolíkovej odôvodňoval práve jej pôsobením počas Ficovej vlády. Teraz sa tu objavil Hlinka.

Prezidentka navrhla Borisoví Kollárovi aby našiel iného nominanta. Prekvapujúco to prebehlo veľmi v tichosti, podobne ako predtým aj zatknutie šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Pre Sme rodina možno nie je tak jednoduché nájsť nominantov, ktorí majú čistý štít. Uvidíme, aké budú ich ďalšie mená.

Z pokračovania novo-starej vlády sa možno najviac teší Veronika Remišová. Strana Za ľudí, ktorá síce v konfliktoch veľmi nevystupovala, bola však na okraji rozpadnutia.

Súboj jej členov o tom, či zostať vo vláde na čele s Matovičom alebo odstúpiť, sa možno zatiaľ utlmí. Remišová bude v budúcnosti musieť veľa pracovať, aby sa „zaľudia“ znovu zomkli a nedošlo k ďalšiemu odchodu jej poslancov. Nebude to mať ľahké, ale nová vláda jej dala akú-takú nádej.

Čo povedať na záver. Heger nastupuje do čela vlády v čase keď pandemické čísla sú prajnejšie a preto bude pre neho ľahšie ukázať, čo vie. Najdôležitejšie je predovšetkým presvedčiť občanov, že máme premiéra ktorý vie počúvať aj iných a svoje slová si predovšetkým najprv rozmyslí, ako ich vysloví. Potom mu možno aj občania začnú veriť, že prišiel nový premiér.