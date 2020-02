Hnutie OĽaNO po voľbách nezmení svoj postoj k ankete, Matovič zo svojej požiadavky neustúpi

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nezmení postoj k anketovým otázkam, ktoré majú byť po parlamentných voľbách súčasťou programového vyhlásenia prípadnej budúcej vlády. Vyhlásil to v piatok šéf hnutia Igor Matovič.

Podľa neho rastie podpora OĽaNO práve preto, že dali ponuku nevoličom, ale aj voličom iných strán, aby si mohli odhlasovať časť bodov nového vládneho programu.

„My určite z toho necukneme, lebo by sme sklamali práve tých ľudí, ktorých sme potrebovali získať na to, aby sme si konečne vydýchli od Fica (Smer-SD),“ povedal Matovič. O svojich premiérskych ambíciách odmietol hovoriť a dodal, že by to teraz „nebolo dobré“.

Nôž na krku partnerov

OĽaNO minulý týždeň spustilo internetovú anketu, v ktorej ľudia odpovedajú na 11 otázok. Hnutie sa pýta napríklad aj na to, či politici majú mať hmotnú zodpovednosť. Hlasovania sa zatiaľ zúčastnilo približne 57-tisíc ľudí.

Partneri z demokratickej opozície však Matoviča kritizovali, že im „dáva nôž na krk“, ak si kladie ako podmienku, aby sa otázky stali súčasťou vládneho programu.

Matovič si najnovšie dal urobiť o týchto otázkach aj prieskum v agentúre Polis. Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil tento týždeň na vzorke 963 respondentov, vyplynulo, že na takmer všetky otázky väčšina opýtaných odpovedala kladne.

Výnimkou bola len otázka, či ľudia súhlasia s 50-percentnou odmenou pre toho, kto odhalí korupčné správanie. Podľa Matoviča bolo 47 percent opýtaných proti odmene, 45 percent za a 7,6 percenta opýtaných sa nevedelo vyjadriť.

Šibrinkovanie s výsledkami

V prieskume sa Polis ľudí pýtal aj to, či súhlasia s podmienkou OĽaNO, aby sa odsúhlasené body ankety stali súčasťou nového vládneho programu, čo je predmetom kritiky zvyšku opozície.

Podľa zistení agentúry 45,4 percenta respondentov súhlasilo s tým, aby boli otázky súčasťou vládneho programu. Nesúhlasilo 36,7 percenta opýtaných a približne 18 percent respondentov nemalo na túto otázku názor alebo nevedelo odpovedať.

Politológ Grigorij Mesežnikov pre agentúru SITA uviedol, že v prieskume Polisu mohli s Matovičovou podmienkou, aby 11 otázok bolo súčasťou vládneho programu, súhlasiť aj voliči Smeru-SD, Slovenskej národnej strany (SNS) či strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s cieľom sťažiť vznik budúcej vlády.

„Celé je to problematické. Trochu také šibrinkovanie s výsledkami prieskumov a so samotnými otázkami v elektronickom hlasovaní. Nemám však teraz na mysli obsah 11 otázok, z ktorých každá má nejaký význam. Ako návod na uskutočnenie koaličných rokovaní to však nemôže byť v nijakom prípade,“ zhodnotil politológ.