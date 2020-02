Ďalší prieskum potvrdil OĽaNO na druhom mieste, Smer je pod 17 percentami a v parlamente by bola aj SNS

Voľby do Národnej rady SR by aj vo februári vyhrala vládna strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD), ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov.

Druhé by skončilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,1 percenta voličov. Na treťom mieste sa udržali Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 11,8 percenta.

Stranu Za ľudí by volilo 9,6 percenta, koalíciu Progresívne Slovensko (PS)/Spolu 9,4 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a tesne aj strany Sloboda a solidarita (SaS) ako aj Slovenská národná strana (SNS).

Pod hranicou zvoliteľnosti zostávajú strany Most-Híd, Dobrá voľba či Vlasť. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Polis pre stranu Most-Híd, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. až 8. februára na vzorke 1 130 respondentov.