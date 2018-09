Isco musel podstúpiť operáciu, Realu Madrid zrejme pomôže až proti FC Barcelona v El Clásicu

MADRID 27. septembra (WebNoviny.sk) – Španielskemu futbalovému klubu Real Madrid niekoľko týždňov nepomôže ofenzívny stredopoliar Isco. Dvadsaťšesťročný hráč musel podstúpiť akútnu operáciu slepého čreva.

Madridský klub prostredníctvom svojej oficiálnej stránky oznámil, že zákrok prebehol bez problémov a Isca medzičasom prepustili z nemocnice do domáceho liečenia. To by malo trvať približne mesiac.

Podľa denníka AS by Isco mohol stihnúť prestížne ligové El Clásico proti FC Barcelona, ktoré je na programe 28. októbra v katalánskej metropole. Dovtedy by ho v základnej jedenástke Realu mohol zastúpiť Marco Asensio alebo mladík Dani Ceballos.