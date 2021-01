Ísť na rokovanie Koaličnej rady do nemocnice za Kollárom bol nesprávny krok, hodnotí spätne Sulík

Ísť na rokovanie Koaličnej rady do Nemocnice sv. Michala v Bratislave za predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina), ktoré sa konalo koncom novembra, bol nesprávny krok.

V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to povedal minister hospodárstva a líder koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

Rokovanie o „veľmi dôležitej téme“

„Keď vidím, aké vášne to vyvolalo, tak to vnímam ako nesprávny krok. Keď som tam bol pozvaný, tak som si myslel, že je to všetko zabezpečené a všetko je v poriadku. Boris Kollár ležal na izbe sám, takže my sme sa nestretli s inými chorými ľuďmi. Dokonca bol do jeho izby samostatný vstup zo zadnej časti nemocnice,“ vysvetlil Sulík.

Zdôraznil, že za Kollárom do nemocnice išli preto, lebo museli rokovať o „veľmi dôležitej téme“, a to o voľbe generálneho prokurátora.