Jamajská šprintérka sa na olympiáde v Tokiu prepočítala, vypustený finiš ju pripravil o semifinále (video)

Chcela postúpiť s minimálnym úsilím, no jej ľahkovážnosť hraničiaca s aroganciou bola napokon potrestaná. Jamajská šprintérka Shericka Jacksonová obsadila v pondelkovom piatom rozbehu na 200 m na olympijských hrách v Tokiu až 4. miesto a nepostúpila do semifinále.

Bronzová medailistka zo sobotňajšej „stovky“ sa krátko pred cieľom nachádzala na 2. pozícii zaručujúcej postup ďalej, no nepochopiteľne zvoľnila tempo a stihli sa pred ňu dostať ešte dve súperky. V prípade, že by dosiahla aspoň o stotinu sekundy lepší čas, semifinále by jej neušlo.

„Shericka sa prepočítala a draho za to zaplatila. Očakával som, že jej bude dariť omnoho lepšie,“ povedal tréner jamajskej bežkyne Stephen Francis podľa webu sport.pl.

Finále žien na 200 m však bude mať grády aj napriek neúčasti Jacksonovej. Jej krajanka Elaine Thompsonová-Herahová, zlatá v sobotňajšom šprinte na 100 m, v semifinále zabehla „dvojstovku“ s výrazne vypusteným finišom za 21,66 s, čo znamená, že vo finále by mohla atakovať svetový rekord 21,34 s Američanky Florence Griffithovej Joynerovej ešte z OH 1988 v Soule.