Ján Laco má zdravotné problémy, neposilní Plzeň ani žiaden iný klub

PLZEŇ 1. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Ján Laco neposilní zo zdravotných dôvodov účastníka najvyššej českej súťaže HC Škoda Plzeň. Zdravotné problémy ho limitovali už počas uplynulého ročníka. Skúsený gólman podľa vlastných slov nepodpíše zmluvu s žiadnym klubom, pokiaľ nebude stopercentne v poriadku.

„Bohužiaľ, je zranený. Táto varianta padla,“ uviedol pre iDnes.cz majiteľ plzenského klubu Martin Straka.

„Nebolo by to férové ani voči klubu. Nechcem byť polovičným brankárom,“ povedal 36-ročný Ján Laco v júlovom rozhovore pre portál hokej.sk. Rodák z Liptovského Mikuláša začal sezónu 2017/2018 v Chomutove, no dokončil ju na hosťovaní v Sparte Praha a okrem 33 odchytaných duelov na klubovej úrovni si pripísal aj dva štarty na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Pred pôsobením v Česku pôsobil štyri sezóny v KHL. Bol hrdinom slovenskej reprezentácie na MS 2012 pri zisku strieborných medailí.

Jedným z kandidátov na post brankárskej jednotky Škody Plzeň bol aj niekdajší gólman Slovana Bratislava Marek Mazanec. Rodák z Písku však bude naďalej pôsobiť v zámorí, kde podpísal zmluvu na jeden rok s účastníkom NHL New York Rangers. „Prebehli určité kontakty, ale Marek potom podpísal novú zmluvu s Rangers,“ uviedol Mazancov agent Michal Sivek.