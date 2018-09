Je známe dejisko, kde sa v roku 2024 budú hrať majstrovstvá Európy vo futbale

NYON 27. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalové majstrovstvá Európy v roku 2024 sa uskutočnia v Nemecku. Rozhodlo o tom štvrtkové hlasovanie členov výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA) v sídle tejto organizácie vo švajčiarskom Nyone.

Nemecko uspelo v súboji s jediným protikandidátom – Tureckom. Na futbalovom kontinentálnom šampionáte sa v roku 2024 predstaví dovedna 24 účastníkov.

Nemecko je druhýkrát samostatne usporiadateľom majstrovstiev Európy vo futbale, premiérovo to bolo v roku 1988. O dva roky bude participovať na organizácii šampionátu na „starom kontinente“ spolu s ďalšími jedenástimi krajinami.

Zápasy v rámci ME 2024 v Nemecku sa budú hrať na desiatich štadiónoch v desiatich mestách – Berlíne, Mníchove, Düsseldorfe, Stuttgarte, Kolíne nad Rýnom, Hamburgu, Lipsku, Dortmunde, Gelsenkirchene a Frankfurte.

ME vo futbale – prehľad dejísk

I. ME – rok 1960 (organizátor – Francúzsko)

II. ME – rok 1964 (Španielsko)

III. ME – rok 1968 (Taliansko)

IV. ME – rok 1972 (Belgicko)

V. ME – rok 1976 (Juhoslávia)

VI. ME – rok 1980 (Taliansko)

VII. ME – rok 1984 (Francúzsko)

VIII. ME – rok 1988 (Nemecko)

IX. ME – rok 1992 (Švédsko)

X. ME – rok 1996 (Anglicko)

XI. ME – rok 2000 (Holandsko a Belgicko)

XII. ME – rok 2004 (Portugalsko)

XIII. ME – rok 2008 (Rakúsko a Švajčiarsko)

XIV. ME – rok 2012 (Poľsko a Ukrajina)

XV. ME – rok 2016 (Francúzsko)

XVI. ME – rok 2020 (Anglicko, Taliansko, Azerbajdžan, Dánsko, Rusko, Holandsko, Rumunsko, Škótsko, Španielsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko)

XVII. ME – rok 2024 (Nemecko)

ME vo futbale – víťazi

(1960 – 2016):

3 – Nemecko (1972, 1980, 1996), Španielsko (1964, 2008, 2012)

2 – Francúzsko (1984, 2000)

1 – ZSSR (1960), Taliansko (1968), Československo (1976), Holandsko (1988), Dánsko (1992), Grécko (2004), Portugalsko (2016)