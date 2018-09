Najlepším hráčom za rok 2018 sa stal Luka Modrič, trénerom roka Didier Deschamps

LONDÝN 24. septembra (WebNoviny.sk) – Najlepším hráčom roka 2018 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa stal Chorvát Luka Modrič z Realu Madrid, triumfoval v ankete The Best.

Neúspešnými finalistami boli Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorý v lete prestúpil zo španielskeho Realu Madrid do talianskeho Juventusu Turín, a Egypťan Mohamed Salah z anglického FC Liverpool. O víťazovi rozhodli hlasy zástupcov médií, trénerov a kapitánov reprezentácií a aj fanúšikovia.

Najlepší hráč na šampionáte v Rusku

Modrič počas hodnoteného obdobia tretíkrát po sebe triumfoval s Realom Madrid v Lige majstrov. Zaznamenal aj víťazstvo na MS klubov 2017 v Spojených arabských emirátoch. Taktiež priviedol Chorvátsko do finále tohtoročných MS v Rusku, kde ho vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja. Modrič už na konci augusta získal ocenenie pre najlepšieho hráča roka podľa Európskej futbalovej únie (UEFA).

Cristiano Ronaldo okrem rovnakých kolektívnych úspechov ako Modrič v Reale Madrid ovládol poradie kanonierov v Lige majstrov 2017/2018, keď nastrieľal úctyhodných 15 gólov. Salah sa s anglickým klubom FC Liverpool prebojoval do finále Ligy majstrov 2017/2018 a v uplynulej sezóne najvyššej anglickej súťaže Premier League nastrieľal rekordných 32 gólov.

Trofej jeho rodiny

„Je to veľká česť a nádherný pocit stáť tu s touto trofejou. Nie je to len moja zásluha, ale svoj podiel na nej majú aj moji spoluhráči z Realu Madrid a Chorvátskej reprezentácie. Je to aj trofej mojej rodiny, pretože bez nej by som sa nikdy nedostal tam, kde som teraz,“ povedal Luka Modrič pri preberaní ocenenia a poďakoval sa aj niekdajšiemu kapitánovi chorvátskej reprezentácie Zvonimirovi Bobanovi.

„Bol mojim vzorom a inšpiráciou. On a jeho tím nám ukázali, že môžeme dosiahnuť dobrý výsledok. Chcel by som pochváliť aj celé Chorvátsko. Mali sme krásne leto, vďaka všetkým fanúšikom za podporu a nádherné emócie,“ dodal Modrič.

Najlepšou hráčkou roka 2018 sa stala Brazílčanka Marta. Tridsaťdvaročná útočníčka amerického klubu Orlando Pride a brazílskej reprezentácie v sledovanom období strelila za Orlando 13 gólov a klubu pomohla k prieniku do play-off. Bola kapitánkou výberu Brazílie na majstrovstvách Južnej Ameriky, na ktorých Brazílčanky získali titul a vyhrali všetkých sedem zápasov.

Courtois zažiaril v reprezentácii

Najlepším brankárom v roku 2018 sa stal belgický gólman Thibaut Courtois. Niekdajší brankár anglického klubu FC Chelsea, ktorý v auguste prestúpil do tímu európskeho klubového šampióna Real Madrid, je premiérovým laureátom. V jeho prospech zavážili predovšetkým skvelé výkony na MS 2018 v Rusku, kde v drese Belgicka získal bronz a vyhlásili ho za najlepšieho brankára turnaja. Neúspešnými finalistami boli Hugo Lloris (Fr. / Tottenham Hotspur) a Kasper Schmeichel (Dán. / Leicester City).

Držiteľom Ceny fair-play v rámci bilančnej ankety The Best 2018 sa stal nemecký útočník Lennart Thy. Aktuálne už hráč tureckého Erzurumu sa ešte ako futbalista holandského klubu VVV-Venlo rozhodol namiesto futbalového zápasu navštíviť transfúznu stanicu a darovať kmeňové bunky na podporu liečby pacienta, ktorý napokon úspešnej bojoval s leukémiou.

Ocenení fanúšikovia Peru

Držiteľom ocenenia pre fanúšikov sa stali podporovatelia reprezentácie Peru. Priaznivci národného tímu Peru neváhali v tisícoch vycestovať za svojimi miláčikmi na majstrovstvá sveta do ďalekého Ruska. Peruánci sa na svetovom šampionáte predstavili premiérovo po 36 rokoch, predtým naposledy na MS štartovali v Španielsku 1982.

Najlepším trénerom mužského tímu v roku 2018 sa stal kormidelník francúzskej reprezentácie Didier Deschamps. Deschamps priviedol tím „Les Bleus“ na tohtoročných MS 2018 v Rusku k titulu svetových šampiónov a iba ako tretí vo futbalovej histórii vyhral „mundial“ v pozícii hráča aj trénera. Neúspešnými finalistami boli Chorvát Zlatko Dalič (reprezentácia Chorvátska) a Deschampsov krajan Zinedine Zidane (Real Madrid/Šp.).

Salah získal legendárne ocenenie

Najlepším trénerom ženského tímu sa stal kormidelník francúzskeho klubu Olympique Lyon Reynald Pedros. Štyridsaťšesťročný Francúz v uplynulej sezóne priviedol svoje zverenky k triumfu v ženskej Lige majstrov tretíkrát za sebou a k dvanástemu domácemu titulu v rade. Neúspešnými finalistami ankety boli Asako Takakurová (reprezentácia Japonska) a Sarina Wiegmanová (reprezentácia Holandska).

Držiteľom Ceny Ferenca Puskása za najkrajší futbalový gól v termíne 3. 7. 2017 – 15. 7. 2018 sa stal Egypťan Mohamed Salah. Triumfoval svojím gólom v drese FC Liverpool do siete mestského rivala FC Everton. Mohamed Salah si v zasneženom domácom súboji Liverpoolu z 10. decembra 2017 prebral loptu v rohu pokutového územia, zbavil sa dvoch protihráčov a ľavačkou trafil presne do vzdialenejšieho rohu bránky Evertonu.

V elitnej desiatke kandidátov boli aj Gareth Bale (Wales/Real Madrid), Denis Čeryšev (reprezentácia Ruska), Lazaros Christodoulopoulos (Gréc./AEK Atény), Giorgian De Arrascaeta (Urug./Cruzeiro Belo Horizonte), Riley McGree (Aus./Newcastle Jets), Lionel Messi (reprezentácia Argentíny), Benjamin Pavard (reprezentácia Francúzska), Ricardo Quaresma (reprezentácia Portugalska) a Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid). Cenu Ferenca Puskása udeľujú od ročníka 2009. Postupne triumfovali Cristiano Ronaldo, Hamit Altintop, Neymar, Miroslav Stoch, Zlatan Ibrahimovič, James Rodríguez, Wendell Lira, Mohd Faiz Subri a Olivier Giroud.