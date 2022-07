Jedlička sa teší na MS juniorov v Edmontone, tréner Feneš s ním vraj ráta do prvého útoku

Slovenský hokejista Maroš Jedlička sa chystá na svoje druhé majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov v kariére, v tomto roku sa konajú netradične v auguste v kanadskom Edmontone.

Devätnásťročný krídelník má za sebou prvú plnú sezónu v domácej extralige v drese HKM Zvolen, no ukončilo mu ju zranenie kolena zo štvrťfinále play-off proti Banskej Bystrici. Musel podstúpiť operáciu väzov, ale už je opäť zdravý a tréner slovenskej dvadsiatky Ivan Feneš s ním ráta ako s jedným z lídrov tímu.

Počítajú s ním do prvého útoku

„Vždy je náročné hovoriť o zdravotnom stave hráčov, ale bol som v komunikácii s Marošom i Petrom Oremusom (trénerom Zvolena, pozn.). Potešil ma úprimne veľký záujem hráča reprezentovať a pevne verím, že je pripravený tak ako nám hovorili v jeho klube. Osobne s ním počítam do prvého útoku,“ uviedol Feneš pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Na ľade trénuje Jedlička už takmer mesiac a momentálne absolvuje s reprezentáciou v Poprade druhú časť prípravy na svetový šampionát.

Idú bojovať za Slovensko

Jedlička odohral v sezóne 2021/2022 v drese Zvolena 44 duelov základnej časti s bilanciou 17 gólov a 21 asistencií. V štyroch zápasoch play-off nebodoval, ale v ročníku 2020/2021 pomohol asistenciou v 14 stretnutiach vyraďovacej časti k zisku majstrovského titulu. Spolu má na konte 77 súbojov v najvyššej slovenskej súťaži.

„Bola to dobrá sezóna, ale teraz sa veľmi teším na reprezentáciu. Je to prestíž a veľká motivácia. Majstrovstvá sveta dvadsiatok zažijete raz, možno párkrát za život. Veľmi sa na to teším. Všetci sa chcú ukázať, ale prvoradé je to, že ideme bojovať za Slovensko. To musí byť kľúčové,“ myslí si rodák z Trnavy.

Slafkovskému a Mešárovi to prajú

Účastník vlaňajších MSJ by mal pri neúčastí Juraja Slafkovského či Filipa Mešára patriť medzi ťahúňov slovenskej ofenzívy.

„Určite budú chýbať, ale povedzme si úprimne – radšej mať tím bez nich a tešiť sa z toho, že má Slovensko jednotku a dvojku draftu. Je to predsa veľká vec a každý z nás im to praje. Slovenský hokej speje opäť k niečomu peknému a chlapci to ešte reprezentácii určite vrátia,“ povedal Jedlička, ktorému nerobí problém letný termín šampionátu: „Letná príprava je teraz trochu iná a musíme sa prispôsobiť. Každý z nás tu však chce byť a obetuje pre to všetko.“

Jedlička sa teší, že si zahrá v domovskej aréne klubu Edmonton Oilers zo zámorskej NHL: „Hrajú tam možno dvaja najlepší útočníci sveta – Connor McDavid a Leon Draisaitl. Teším sa teda na to, že si zahrám na rovnakom štadióne. Verím, že príde veľa fanúšikov a bude to zážitok.“