J&T Real Estate Holding a ďalších 29 firiem žalujú poslancov Rajtára a Galka zo SaS

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – Spoločnosť J&T Real Estate Holding spoločne s ďalšími 29 firmami žaluje poslancov strany SaS Jozefa Rajtára a Ľubomíra Galka. Dožadujú sa práva na ochranu svojej dobrej povesti.

Podľa spoločnosti J&T Real Estate Holding poslanci zasiahli dobrú povesť dotknutých firiem informáciami uvedenými na tlačovej konferencii strany SaS, ktorá sa konala 18. októbra 2016 pod názvom „Podvody s DPH sú operačným systémom strany Smer-SD“, ako aj v článku „Komentár Jozefa Rajtára: J&T a ich ´báječná´ daňová schéma“, zverejnenom 21. októbra 2016 na internetovej stránke aktualne.sk.

Informovali o tom vo štvrtok samotní poslanci SaS na tlačovej besede.

Žalobcov prirovnávajú k Bašternákovi

V žalobe sa uvádza, že poslanci spájajú žalobcov s podvodnou trestnou činnosťou v súvislosti s prevodmi bytov v bratislavskom bytovom komplexe River Park.

Prirovnávajú žalobcov ku kauze podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorá je všeobecne vnímaná ako podvod s DPH, ktorým mala byť štátu spôsobená niekoľkomiliónová škoda vyplatením neoprávneného nadmerného odpočtu. Teda poslanci verejne označujú žalobcov za podvodníkov s DPH.

Tridsiati žalobcovia označujú výroky poslancov za nepodložené a uskutočnené s cieľom poškodiť spoločnosti. „Žalobcovia sa žiadneho podvodu s DPH nedopustili. Prirovnaním ku kauze „Bašternák“, verejnosťou vnímanej ako podvod s DPH, sme aj my vnímaní ako takíto podvodníci. Tieto výroky boli uskutočnené s cieľom nás poškodiť,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku žalobcov k predmetu žaloby.

Galko a Rajtár sa nedajú zastrašiť

Poslanci za SaS Ľubomír Galko a Jozef Rajtár na štvrtkovej tlačovej besede konštatovali, že sa nedajú zastrašiť. „Hrozby nejakých zbohatlíkov na mňa určite neplatia. Ak si ľudia z J&T myslia, že si budú vyšliapávať na opozičných poslancov, tak sú na veľkom omyle. A pre ich vlastné dobro by bolo najlepšie, keby si čo najskôr uvedomili, že bude pre nich správnejšie, ak čo najskôr zídu z krátkej cesty,“ uviedol Galko.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Jozef Rajtár: „Táto žaloba rozhoduje o tom, kto bude na Slovensku vládnuť. Či to budú zástupcovia ľudí, alebo to bude oligarchia. Nemienime odovzdať moc do rúk nevolených elít. Jedna žaloba nás nezastaví.“

Spoločnosti sa v žalobe domáhajú, aby súdy uložili poslancom povinnosť ospravedlniť sa im za neoprávnený zásah do ich práv na ochranu dobrej povesti. Poslanec Ľubomír Galko na záver upresnil, že žalobcovia žiadajú zvolať tlačovú besedu a rovnakých novinárov ako pred rokom, pred ktorými by sa poslanci ospravedlnili poškodeným. Túto možnosť Galko vo štvrtok razantne odmietol.