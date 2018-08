Kali o tom vie, je to štátny záujem, malo zaznieť pri únose Vietnamca

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Denník N zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia.

„Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ píše Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov.

Nervózny telefonát Kaliňáka

„Dvere na lietadle sa otvorili o 13:19. Delegáciu už v lietadle sprevádza šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák (nemecké médiá ho spomínajú vo svojich textoch ako jedného z kľúčových svedkov). Zodpovedá za to, aby všetko hladko prebehlo. Na palube bol aj poradca premiéra Roberta Fica Quang Le Hong,“ opisuje Denník N ako v Bratislave pristálo vládne lietadlo, ktoré sme po vietnamského ministra vnútra poslali do Prahy.

Ako ďalej médium opisuje, kolóna išla pred vládny hotel Bôrik, kde ministri rokovali. „Pred vládnym hotelom Bôrik stojí minister vnútra Robert Kaliňák a niekam nervózne telefonuje, až kričí. Spomína slovo pas,“ uvádza ďalej Denník N.

„Na parkovisku pred Bôrikom už stoja tri farebné české dodávky z pražskej požičovne a jeden terénny Lexus. V jednej z dodávok je aj unesený Trinh Xuan Thanh. Je dobitý, nadrogovaný, má zakalený pohľad. To ešte nikto z policajtov nevie,“ pokračuje článok s tým, že počas stretnutia prišli vietnamskí predstavitelia za veliteľom kolóny Jánom H. a požiadali ho, aby policajti do kolóny zaradili ešte jednu dodávku. „Tú, v ktorej je unesený Vietnamec,“ tvrdí Denník N.

Autá neprechádzali kontrolou

Uneseného Trinh Xuan Thanha neskôr preložili do inej dodávky, vtedy ho policajti prvýkrát uvideli. Šéf protokolu Čulák im povedal, že ho treba preložiť z českej dodávky do policajnej. „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ malo zaznieť, píše Denník N s tým, že ochrankárom Čulák povedal, že Vietnamec sa opil, spadol zo schodov a majú ho držať tak, aby ho vietnamský minister nevidel, lebo je to hanba.

Po príchode na letisko autá zamierili rovno k lietadlu, neprechádzali žiadnou kontrolou. „Najprv nastúpil vietnamský minister, potom časť delegácie. Unesený sa do lietadla dostal posledný. Niesli ho pod pazuchami. Malo to pôsobiť dojmom, že ho len opitého podopierajú,“ opisuje situáciu Denník N.

Pracovníkom pasového oddelenia, ktorí boli pri lietadle, sa ale podľa denníka nepozdával počet ľudí. „Asi o 15 minút prišiel k VIP terminálu biely Seat zo slovenského ministerstva vnútra a potom už boli všetky doklady v poriadku. Lietadlo odletelo o 14:46. Hoci sme Poľsku, cez ktoré špeciál letel, deklarovali, že je na palube Robert Kaliňák, bol tam len jeho osobný ochranca Ladislav O., ktorý mal dozerať na priebeh letu,“ informuje ďalej denník.