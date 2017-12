Kaliňák bude v parlamente čeliť odvolávaniu, opozícia vyzbierala podpisy na zvolanie schôdze

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 1. novembra (WebNoviny.sk) – Opozícia v piatok podala podpisy do Národnej rady SR na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Podľa informácií agentúry SITA, predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) by mal zvolať mimoriadnu schôdzu na utorok 5. novembra o 13:00.

Poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár povedal na piatkovej tlačovej besede, že približne 40 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze vyzbierali za strany SaS, OĽaNO a Sme rodina. Dodal, že k žiadosti na zvolanie schôdze prikladajú šesť strán, na ktorých odôvodňujú vyslovenie nedôvery ministrovi.

„Ak ho necháme na svojom mieste do konca volebného obdobia, je to na encyklopédiu. Bašternák, obchodovanie B.A. Haus, korekcie 25,7 milióna eur, čo musí ministerstvo vracať naspäť, lebo tendre na projekty boli pochybné,“ uviedol.

Nevie vysvetliť pôvod svojho majetku

Druhou stránkou, prečo ho chcú odvolávať je, že Kaliňák nevie vysvetliť pôvod svojho majetku. „Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií by mal toto prešetriť. Znova dávam podanie. Má toľko majetku, že sám nevie, koľko ho má. Má tri byty a podľa majetkového priznania má iba dva. Nechce vysvetliť svoje príjmy. Koaliční poslanci na výbore ministra kryli a nechceli preskúmať, odkiaľ má svoje príjmy. Vyzývam poslancov výboru, aby konali,“ dodal Rajtár.

Poslanec Gábor Grendel podotkol, že Kaliňák je najčastejšie odvolávaný minister Ficových vlád. Podľa neho už aj samotní podpredsedovia Smeru tlačili na to, aby odstúpil z funkcie.

Na aktuálnej schôdzi NR SR koaliční poslanci ukázali pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní o zmrazovaní platov, že nie sú stádo, dodal Grendel. „Takže aj týmto návrhom im chceme dať možnosť, aby sa slobodne prejavili a zahlasovali za odvolanie ministra Kaliňáka,“ povedal.

Kaliňákove kauzy

Poslanec za Sme rodina Milan Krajniak vyhlásil, že politici by mali pomáhať ľuďom a nie kšeftovať. „Štandardní politici dnes kšeftujú aj s dôverou ľudí. Minister Kaliňák je posledný figový list, ktorým sa premiér zakrýva. Robert Fico vie, že ak by Robert Kaliňák padol, všetci by videli, čo je premiér zač. Mňa ani opozičných kolegov nebaví každé dva mesiace odvolávať ministra vnútra,“ povedal s tým, že sú dôležitejšie veci.

Napríklad stúpajúce ceny energií a potravín. „Ale my musíme využiť naše ústavné právo, aby sme aspoň základne obnovili dôveru ľudí v politiku,“ uzavrel Krajniak. Poslanec Krajniak v novembri vyzýval Kaliňáka, aby sa vzdal funkcie ministra.

Podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová pripomenula aj kauzu Kovošrot z roku 2000, kauzu Hedviga, výbušninu v Írsku, kauzu streľba na študentov z roku 2013, kauzu DPH Chovanec a spol., kauzu Bašternák a kauzu Kočner. Aj toto sú podľa nej dôvody, pre ktoré by mal Kaliňák ako minister skončiť.