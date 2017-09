Karcinóm prostaty trápi čoraz viac mužov, po päťdesiatke by nemali podceňovať tieto príznaky

BRATISLAVA 30. septembra (WebNoviny.sk) – Počet mužov trpiacich karcinómom prostaty narastá, pričom len na Slovensku lekári diagnostikujú takmer dvetisíc nových prípadov ročne. U mužov po 50. roku života patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia.

Príznaky karcinómu prostaty

Na problémy s týmto nádorovým ochorením upozorňuje tohtoročný Európsky urologický týždeň. V rámci iniciatívy, ktorá trvala od 25. do 29. septembra, odborníci poukazovali na rôzne urologické problémy, prevenciu proti nim aj na nové možnosti liečby a rakovina prostaty bola jej hlavnou témou.

„Prostata ako žľaza pohlavného ústrojenstva obklopuje vrchnú časť močovej rúry a jej hlavnou funkciou je vytvárať tekutinu, z ktorej vzniká po zmiešaní so spermiami a ďalšími látkami ejakulát. O karcinóme hovoríme vtedy, keď sa bunky tejto žľazy začnú rýchlo deliť a vytvoria sa aj tam, kde ich telo nepotrebuje. Tieto nadbytočné bunky vytvárajú hmotu tkaniva, ktorú nazývame nádor,“ vysvetlil predseda Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík. Vo včasných štádiách nemusí karcinóm spôsobiť žiadne problémy a u pacienta sa nemusia prejavovať žiadne príznaky.

Najmä muži po päťdesiatke by však mali byť v prípade niektorých príznakov pozorní. „Ak majú potrebu často močiť najmä v noci, majú ťažkosti zadržať moč alebo naopak začať močiť, pociťujú pri močení bolesti a pálenie, majú pocit, že sa im močový mechúr dostatočne nevyprázdnil, zaznamenali krv v moči alebo v semene a pociťujú bolesť v krížovej oblasti, bedier či hornej časti stehien, určite by nemali váhať a mali by navštíviť lekára,“ vyjadril sa prednosta Urologickej kliniky SZU FNsP v Banskej Bystrici Vladimír Baláž.

Niekoľko liečebných možností

Ako uviedol predseda Sekcie neštátnych urológov Ladislav Macko, osveta o karcinóme prostaty by mala posmeliť každého muža k navštíveniu odborníka.

Aj napriek tomu, že čoraz viac mužov navštevuje v prípade problémov urológov, narastá počet pacientov so spomínaným nádorovým ochorením. „Za ostatné roky nám pribúdajú pacienti s diagnózou karcinóm prostaty. Ročne zaznamenávame takmer 2500 novo-diagnostikovaných pacientov,“ dodal.

Pre pacientov s týmto ochorením existuje v súčasnosti niekoľko liečebných možností. „Hovoríme najmä o radikálnej prostatektómii, rádioterapii, chemoterapii či hormonálnej terapii. Dôležitá je však včasná diagnostika a pravidelné preventívne prehliadky u mužov okolo 50. roku života. Neliečený karcinóm prostaty dospeje do štádia, keď sa začne nejako prejavovať, vtedy sa však väčšinou jedná o pokročilejšie ochorenia,“ doplnil Minčík.

V rámci prevencie by preto mali dbať na pravidelnú pohybovú aktivitu a správnu životosprávu vrátane konzumácie chudého mäsa a vylúčenia pitia alkoholu.

Informácie agentúre SITA poskytol managing director agentúry Grape PR Richard Fides.