Kaščáková by vymenila nielen trenčianskeho župana, podľa nej sa v kraji politikárči a kšeftuje

TRENČÍN 26. septembra (WebNoviny.sk) – Trenčiansky samosprávny kraj je v súčasnosti podľa kandidátky na predsedníčku Renáty Kaščákovej (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola) na hony vzdialený od každodenných potrieb ľudí, preto potrebuje zmenu na poste predsedu, ale aj v poslaneckých kreslách.

Alternatíva k súčasnému županovi

„Chodím po celom kraji, rozprávam sa s ľuďmi a pozorne počúvam. Vidím najmä skepsu a beznádej. Nevzdávam sa však svojej predstavy, že politika sa dá robiť aj lepšie, poctivo. Hovoria mi, že sa tu nedá nič zmeniť, lebo je to zabetónovaný systém. Ale ak sa tomu nepostavíme, pôjde to len k horšiemu,“ povedala na utorkovej tlačovej besede v Trenčíne Kaščáková, ktorá ide do volieb s heslom Iná ako oni.

Podľa nej sa v kraji politikárči, kšeftuje a peniaze sa rozdávajú podľa straníckych a iných zásluh. Široká stredopravá koalícia strán SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola je podľa nej silnou alternatívou k súčasnému vedeniu kraja.

Tri body budúceho predsedníctva

Renáta Kaščáková v utorok predstavila tri veci, ktoré by chcela dosiahnuť ako budúca predsedníčka kraja. Prvou je, aby sa peniaze nemíňali, ale s rozumom investovali. Druhou, aby úrad videl v občanovi klienta a treťou, aby sa rozvíjali prirodzené regióny v kraji.

O hlasy voličov sa v sobotu 4. novembra budú vo voľbách predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja uchádzať aj terajší predseda Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, Strana zelených), právnička Petra Hajšelová (Sme rodina-Boris Kollár), ochranárka Nora Pániková (Strana zelených Slovenska), primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty (NEKA), podnikateľ Igor Valko (Nový parlament) a doktorand Ferdinand Vavrík.