Kažimír odovzdal humanitárnu pomoc pre Indonéziu, v Kambodži by sa mal stretnúť s kráľom

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – V hlavnom meste Indonézie Jakarta podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír odovzdal materiálnu pomoc zemetrasením postihnutému regiónu.

Kažimír sa stretne s kráľom

Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu financií, počas pracovnej cesty do Indonézskej republiky a Kambodžského kráľovstva minister financií odovzdal zástupcom indonézskej vlády dvanásť prenosných veľkokapacitných stanov v hodnote takmer 14-tisíc eur.

Po návšteve Jakarty sa delegácia ministerstva financií presunie na výročné zasadnutie Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky do Nusa Dua.

V Kambodžskom kráľovstve prijme podpredsedu vlády kráľ Norodom Sihamoni a absolvuje aj rokovania s podpredsedom vlády, ministrom financií a hospodárstva. Spolu s oficiálnou delegáciou ministerstva financií sa na ceste zúčastňuje 23 členná podnikateľská misia.

Zmiernenie následkov živelnej katastrofy

Okrem humanitárnej pomoci je Slovensko pripravené ponúknuť Európskemu mechanizmu civilnej obrany voľnú kapacitu slovenského špeciálu na prípadnú evakuáciu ľudí z postihnutých ostrovov do záchytných miest a stredísk, kde im môže byť poskytnutá potrebná pomoc a z ktorých môžu byť následne prepravení do rodných krajín, napríklad do Európy.

„Verím, že aj touto formou pomôžeme ľuďom a krajine, ktorú zasiahla živelná katastrofa“, uviedol minister Kažimír. Slovensko sa tak pridalo ku krajinám, ktoré pomáhajú Indonézii pri zmierňovaní následkov živelnej katastrofy, ktorá túto krajinu postihla.

Indonézska káva na Slovensku

Podnikateľská misia organizovaná Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zostáva v Jakarte, kde sa zúčastní na podnikateľskom fóre. Indonézskym partnerom sa predstaví 23 slovenských spoločností.

Ide o firmy pôsobiace najmä v potravinárskom, strojárskom, či drevárskom priemysle, energetike a informačno-komunikačných technológiách. Niektoré z firiem už v Indonézii pôsobia a misiu chcú využiť na rozšírenie spolupráce.

Ostatní majú záujem využiť rokovania na preskúmanie možností exportovať svoje tovary na tieto trhy. Záujem z indonézskej strany je najmä o oblasť potravinárstva a energetiky a to predovšetkým v oblasti exportu indonézskej kávy na Slovensko, uviedol tlačový odbor rezortu financií.