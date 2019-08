Kedy prestane hrať Nadal vrcholový tenis? Jeho strýko rozprával o jachte aj Federerovi

Španiel Rafael Nadal už zrejme dlho nebude hrať tenis na vrcholnej úrovni. Jeho strýko a predtým aj dlhoročný tréner Toni Nadal uviedol, že Rafu už nebude zaujímať tenis, pokiaľ klesne na 40. mieste vo svetovom rebríčku.

O konci otvorene nehovoril

Osemnásťnásobný grandslamový šampión tento rok získal svoj dvanásty titul na Roland Garros v Paríži a vo svetovom rebríčku mu dlhodobo patrí 2. priečka za veľkým srbským rivalom Novakom Djokovičom.

„Je to ťažké predpovedať, ale Rafa po tridsaťpäťke už asi nebude hrať tenis. Nikdy otvorene nehovoril o tom, kedy by chcel skončiť. Určite to však bude vtedy, keď už klesne v rebríčku na 40. miesto. Vtedy ho už tenis nebude zaujímať a radšej vezme Rogera Federera na svoju jachtu,“ povedal Toni Nadal v rozhovore pre Le Journal du Dimanche, cituje ho aj portál tennisworldusa.org.

Prvú raketu dostal ako štvorročný

Strojca úspechov Rafaela Nadala sa krátko vrátil aj k začiatkom súťažnej kariéry slávneho synovca. „Bolo to v roku 2000 na chlapčenskom turnaji vo francúzskom Tarbes. Rafa vtedy zdolal vo finále Juliena Gelyho. O čosi neskôr prehral na turnaji s Richardom Gasquetom, ale v tom čase hral aj futbal na solídnej úrovni,“ skonštatoval Toni Nadal.

Na otázku, aké boli úplné začiatky Rafu s tenisom, odpovedal: „Prvú raketu som mu kúpil, keď mal štyri roky. Pamätám si, že do loptičky udieral z oboch strán obojručne. Pri podaní sme to skúšali s ľavou aj pravou a zariadili sme sa podľa reči tela. Potom som zistil, že s ľavou mu to ide lepšie. Celkovo bol veľmi pokojné dieťa, ale na kurte sa snažil vždy odviesť čo najviac. A ešte niečo: prehru lepšie znášal ako ja.“