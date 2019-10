Kiska dal Trubanovi a Beblavému košom, ponuku PS/Spolu na trojkoalíciu odmietol

aktualizované 21. októbra 12:42

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska odmietol ponuku koalície Progresívne Slovensko/Spolu na trojkoalíciu. Na Facebooku o tom informuje predseda Spolu Miroslav Beblavý. Ako napísal na sociálnej sieti, do rokovaní išli na základe partnerského princípu bez ďalších kategorických požiadaviek. Podľa Beblavého bolo ich cieľom poraziť Smer-SD.

„V PS/Spolu sme presvedčení, že trojkoalícia najbližších strán bola najlepšia a najúprimnejšia možnosť, ako v čase, keď na povrch vychádzajú najhoršie svinstvá, ukázať, že nám záleží na zmene. A že vieme konať spoločne. Rozhodnutie Andreja Kisku odmietnuť trojkoalíciu berieme na vedomie. Veľmi radi akceptujeme jeho žiadosť prístúpiť k našej dohode o neútočení. Napokon, KDH a Za ľudí sú naši najbližší partneri,“ napísal Beblavý.

Trojkoalícia by neporazila Smer-SD

Andrej Kiska na Facebooku napísal, že koalícia strany Za ľudí s PS/Spolu by podľa aktuálnych preferencií nestačila na to, aby vymenila túto vládu.

„Práve naopak, ohrozila by našich najbližších budúcich povolebných partnerov, ktorí by sa nemuseli dostať do parlamentu. Percentá, ktoré by koalícia získala, by išli na ich úkor. Stále by tak hrozila vláda Smeru s SNS, Kotlebom a Harabinom,“ tvrdí exprezident s tým, že strany demokratickej opozície potrebujú získať minimálne 76 mandátov na to, aby mohli vládnuť.

Okrúhly stôl s ostatnými stranami

Podľa dnešných prieskumov by muselo ísť o koalíciu minimálne piatich strán.

„Ak by koalícia PS/Spolu nepotrebovala odpoveď dnes, nechal by som túto otázku ešte otvorenú. Nevylučujem, že situácia sa môže zmeniť a som pripravený sa do 24 hodín dohodnúť na inom riešení. Nekladiem si žiadne podmienky, nepotrebujem si osobne nič dokazovať. Urobím všetko tak, aby to bolo najlepšie pre krajinu,“ píše Kiska na sociálnej sieti.

Koalíciu PS/Spolu informoval, že navrhne stretnutie okolo okrúhleho stola s ostatným demokratickými opozičnými stranami, kde by mali diskutovať o najlepšej forme predvolebnej a povolebnej spolupráce.