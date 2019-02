Kiska je taký istý dépeháčkarský podvodník ako Bašternák, ostro zaútočil Fico na prezidenta

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Dnes nemá význam vyzývať prezidenta Andreja Kisku na odchod z funkcie hlavy štáty, ale má význam odporúčať verejnosti nebrať výzvy Kisku na slušnosť a boj proti zlu za vážne a dôveryhodné.

Vyhlásil to v stredu pred novinármi predseda strany Smer-SD Robert Fico po medializovaných informáciách, podľa ktorých Národná kriminálna agentúra na východnom Slovensku koncom minulého týždňa vzniesla v kauze firmy prezidenta Andreja Kisku KTAG prvé obvinenie.

Taký istý ako Bašternák

Prezident Kiska je taký istý dépeháčkar ako Ladislav Bašternák. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej besede predseda strany Smer-SD Robert Fico s tým, že rozdiel je len v tom, že Bašternák bol na prvom stupni už odsúdený. „Toto je Kiskovo chápanie rovnosti pred zákonom,“ uviedol Fico.

Fico nemieni vynášať súdy ani právne posudzovať skutky, pre ktoré je konateľ spoločnosti KTAG obvinený. „Ak sú informácie pravdivé, mám povinnosť sa k ním vyjadriť, lebo sa ma osobne dotýkajú,“ uviedol Fico.

„V roku 2014 som s pánom Kiskom prehral v druhom kole prezidentské voľby, bol som presvedčený, že voľby boli férové, zablahoželal som mu. Dnes by som to už neurobil. Lebo voľby 2014 boli zjavne neférové a v kampani klamal nielen štát, ale aj celú verejnosť,“ povedal Fico a dodal, že Kiska vtedy ministerstvu financií oznámil, že kampaň financoval z vlastných prostriedkov a že neprekročil zákonom stanovený limit.

Bude hľadať vinníkov

„Pán Kiska očividne klamal, lebo kampaň financovala spoločnosť KTAG, v ktorej bol vtedy spoluvlastníkom aj konateľom do mája 2014, keď nastupoval do funkcie prezidenta,“ priblížil šéf Smeru-SD. Fico zdôraznil, že KTAG si výdavky na kampaň započítala do nákladov, požiadala štát nielen o vratky DPH, ale aj znížila daň z príjmu.

Fico predpokladá viacero variantov, čím môže Kiska vo štvrtok, na kedy avizoval, že sa k téme vyjadrí, argumentovať. Fico pripomenul, že ide tak urobiť v deň prvého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

„Podľa vás sa prizná k daňovým, volebným a pozemkovým podvodom? Povie, že mu je to ľúto a odstúpi z funkcie? Nie, natoľko ho poznáme. Bude hľadať iných vinníkov,“ povedal Fico.

Podľa neho Kiska možno povie, že je ohrozená demokracia, alebo že je zastrašovaný, lebo oznámil, že chce pokračovať v straníckej politike. Predpokladá však, že jeho argument bude „lebo Fico“. „Lebo Fico už nefunguje,“ odkazuje Kiskovi. „Ani delenie na slušných a neslušných, lebo ste stelesnením toho najhoršieho, čo môže sedieť v Prezidentskom paláci,“ vyhlásil Fico.

Obvinili jednu osobu

Informáciu o obvinení konateľa spoločnosti KTAG priniesol spravodajský portál Denníka N, ktorému to potvrdila polícia. „Dňa 9. júla 2018 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v zmysle Trestného poriadku vydal záväzný pokyn vyšetrovateľke vo veci daňového podvodu vydať uznesenie o začatí trestného stíhania a následne vydať uznesenie o spojení veci s trestnou vecou zločinu daňového podvodu. Dňa 13. februára 2019 vyšetrovateľ finančnej polície NAKA obvinil jednu osobu za daňový trestný čin. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ vyhlásilo policajné prezídium.

Obvinený je konateľ firmy KTAG Eduard K. Druhý konateľ firmy a Kiskov brat Jaroslav obvinený nie je. V čase, keď sa podľa polície stal trestný čin, bol konateľom aj Andrej Kiska.

Stíhanie sa týka toho, že si KTAG od štátu vypýtala neoprávnenú vratku DPH vo výške 146-tisíc eur. Vratka nebola nikdy vyplatená, už len jej samotné uplatnenie je podľa polície trestný čin.

Firma vo veci zaplatila aj pokutu, ale polícia prípad prirovnáva k Ladislavovi Bašternákovi a hovorí, že sa na to nevzťahuje účinná ľútosť. Na obvinenie reagoval na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook aj prezident Kiska. Podľa jeho slov sa zastrašovať nenechá a viac informácií poskytne vo štvrtok, 21. februára.