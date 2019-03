Kiska má obavy, že pre divadlo vládnej väčšiny nebude dosť kandidátov na post ústavných sudcov

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska vyzval na prihlásenie sa kandidátov do voľby ústavných sudcov. Do opakovanej voľby 18 kandidátov je zatiaľ prihlásených len šesť uchádzačov, možno tak urobiť ešte do utorkového poobedia.

„Chcel by som poprosiť a vyzvať všetkých – organizácie, tých, ktorí môžu navrhovať a tých, ktorí kandidovali, aby znova išli kandidovať. Viem, že sme všetci boli znechutení z toho, ako prebiehala voľba, bolo to divadlo až fraška. Napriek tomu tí, ktorí kandidovali, preukázali svoju osobnú statočnosť, išli na nie jednoduché vypočúvanie do parlamentu, prešli nie jednoduchou procedúrou. Mám vážnu obavu, že nebudeme mať dosť kandidátov,“ povedal v pondelok počas svojej návštevy mesta Šaľa prezident.

Ústavný súd funguje v provizóriu

Kiska pripomenul, že Slovensko čelí kritickej situácii, keďže ústavný súd funguje v provizóriu so štyrmi sudcami a jedným senátom. Rozumie, že „nezodpovedné divadlo, ktoré vládna väčšina predviedla pri prvej voľbe,“ môže serióznych kandidátov odradiť.

„Slušní ľudia sa nesmú Slovenska vzdať. Nesmú sa nechať odradiť hrubosťou, nezodpovednosťou, ani nespravodlivosťou,“ apelovala hlava štátu.

Riadne fungujúci ústavný súd je podľa Kisku nevyhnutná podmienka, aby bola chránená ústavnosť, práva ľudí a demokratický charakter štátu. „Demokracia je práca, hoci niekedy ťažká a nepríjemná. Slovensko si zaslúži na ústavnom súde tých najlepších. Moja vďaka a úcta patrí všetkým, ktorí sa do tohto súboja odhodlajú vstúpiť,“ dodal na záver prezident.

Smer-SD trvá na tajnej voľbe

Parlament mal pôvodne vo februári zvoliť 18 kandidátov z 38 záujemcov o tento post. Z nich by prezident následne vybral deviatich ústavných sudcov.

Voľbe dominovala jedna téma – či expremiér a predseda Smeru získa dostatok hlasov a či by ho prezident vymenoval. Fico na poslednú chvíľu svoju kandidatúru stiahol. Parlament ani v riadnej, ani v opakovanej voľbe nezvolil nikoho. Proces voľby – vrátane navrhovania záujemcov – sa preto začína odznova.

Smer trvá na tajnej voľbe, opozícia na verejnej. Vo februári sa aj koaličný Most-Híd priklonil k verejnej voľbe, predseda Béla Bugár však už v prípade, že sa koalícia dohodne na menách, pripúšťa tajnú voľbu. Smer dokonca tvrdí, že nových sudcov by už nemal menovať prezident Andrej Kiska, ale jeho nástupkyňa alebo nástupca.

Prihláška musí obsahovať viacero náležitostí

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už avizovala, že opätovne navrhne viacerých kandidátov na post ústavných sudcov. Dekan fakulty Eduard Burda pritom vyzval politikov, aby pristúpili k opakovanej voľbe zodpovedne a prestali z procesu robiť politické divadlo.

Podľa Burdu sa, bohužiaľ, viacerí z kandidátov, ktorých navrhli, rozhodli viac nekandidovať, pretože sú znechutení zo spolitizovania celej voľby. Univerzita predloží parlamentnému ústavnoprávnemu výboru minimálne šiestich uchádzačov, pričom Burda verí, že ich bude viac. Oprávnené inštitúcie či jednotlivci môžu predkladať mená do 5. marca.

Prihláška musí obsahovať viacero náležitostí, okrem iného tiež súhlas kandidáta, preukázané dosiahnuté právnické vzdelanie či 15-ročnú prax v právnickom povolaní. Voľba ústavných sudcov je naplánovaná na marcovú schôdzu Národnej rady SR, ešte pred ňou čaká kandidátov verejné vypočutie. V súčasnosti je od 16. februára tohto roka Ústavný súd SR značne paralyzovaný, keď na ňom zostali iba štyria sudcovia z trinástich.

