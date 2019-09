Koalícia nie je povinná dodávať hlasy pre lajdáctvo opozície, vyhlásil Danko a kritizoval aj Kollára

aktualizované 9. septembra, 16:08

Koalícia nie je povinná dodávať opozícii hlasy. Na pondelkovom brífingu to uviedol predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Reagoval tak na to, že sa mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom odvolať premiéra Petra Pellegriniho ani v pondelok nepodarilo otvoriť.

Nechcú popierať práva opozície

„V prvom hlasovaní bolo 67 poslancov preukázateľne v rokovacej sále. Opozičných poslancov bolo 62 a koaličných päť. Pravidlá koalície a opozície hovoria, že koalícia nechce popierať práva opozície. Nikde nie je napísané, že za lajdáctvo, respektíve nekonanie opozície, je koalícia povinná dopĺňať hlasy opozície,“ uviedol s tým, že schôdza sa v pondelok nekoná preto, že neboli prítomní opoziční poslanci Vladimír Sloboda (SaS) a Boris Kollár (Sme rodina).

„Pán Kollár si robí charitu a PR v zahraničí. Je povinnosť poslancov, ktorí sa pod schôdzu podpísali, aby tu boli. Za štyri dni sa dalo pricestovať aj z Ameriky,“ dodal šéf parlamentu.

Sloboda pre agentúru SITA uviedol, že bol na pracovnej ceste v Žiline a vlak meškal. „Uvedomujem si, že je to chyba, že som si mohol cestu preložiť. Keby vlak nemeškal, tak by som hlasovanie stihol,“ dodal. Neskôr bol prítomný v NR SR.

Cestu nevedel zrušiť

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár pre agentúru SITA uviedol, že svoju cestu do New Yorku si naplánoval so štábom Modré z neba pred dvoma mesiacmi a nevedel to zrušiť.

„Išli sme splniť sen jednému dievčaťu, ktoré by sa rado zúčastnilo na jednej významnej udalosti v New Yorku. Tú akciu už nebolo možné zrušiť či preložiť, takže ani ja som si to nevedel inak naplánovať. Predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi som sa riadne ospravedlnil a ak mu to nestačí, nech mi pokojne tieto dva dni stiahne z poslaneckého platu. Ja robím charitu 30 rokov a pomáham ľuďom a ani kvôli pánovi Dankovi, ktorý má zjavne so mnou nejaký osobný problém, to robiť neprestanem,“ objasnil dôvody svojej pondelkovej neúčasti na mimoriadnej schôdzi parlamentu Kollár. Zároveň zdôraznil, že nestojí na jednom poslancovi to, či sa parlamentná schôdza otvorí alebo zatvorí.

„Bola to jasná a viditeľná obštrukcia zo strany Andreja Danka, ktorý potreboval na niekoho hodiť vinu, tak prečo nie na Kollára,“ domnieva sa líder hnutia Sme rodina. Dodal, že na riadnej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína v utorok o 13:00, už prítomný bude.

Plénum nebolo uznášaniaschopné

Mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom odvolať premiéra Petra Pellegriniho sa v pondelok nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. Plénum nebolo uznášaniaschopné.

V piatok na spoločnom brífingu vyzvali predseda parlamentu Andrej Danko a predseda vlády Peter Pellegrini opozíciu, aby sa na schôdzi zúčastnili. Tento bod programu bude prerokovaný na najbližšej riadnej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína v utorok o 13:00.

Opozícia sa pokúsila odvolať premiéra už v piatok, no ani dvakrát sa ju predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi nepodarilo otvoriť. Prezentovalo sa menej než 70 poslancov, na otvorenie schôdze je potrebných 76 prítomných.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko aj Borisa Kollára.