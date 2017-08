Aktualizované: Koaličná rada potvrdila záväzok pokračovať vo výstavbe rýchlostnej cesty R2

aktualizované 3. augusta 17:37

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Predsedovia troch strán koalície potvrdili zámer pokračovať vo výstavbe úsekov rýchlostnej cesty R2. Ako po rokovaní koaličnej rady vo štvrtok informoval premiér Robert Fico (Smer-SD), všetci traja predsedovia vládnych strán sa jednoznačne prihlásili k tomu, že musia splniť záväzok z programového vyhlásenia vlády pokračovať vo výstavbe R2 zo Zvolena do Košíc.

Naplnenie záväzku

“Mňa vôbec nezaujíma názor nejakého úradníka. Máme to jasne napísané v programovom vyhlásení vlády a je povinnosťou každého z nás, kto má na toto vplyv, aby sme prijímali rozhodnutia, ktoré tento záväzok naplnia,” povedal Fico. “Očakávam od ministra dopravy, pána Érseka, že všetky rozhodnutia v tomto duchu pripraví a predloží a že stavba R2 bude pokračovať, ako sme to navrhli v programovom vyhlásení vlády,” uviedol premiér.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR v polovici júla označil pokračovanie výstavby rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa smerom na Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice za nerentabilné. Riešením môže byť podľa analytikov napríklad rýchlostná cesta v polovičnom profile alebo modernizácia cesty prvej triedy s vybudovaním obchvatov miest a obcí. “Vytvorí sa tak priestor na financovanie ďalších priorít, ktoré región potrebuje. K dopracovanému návrhu sa vyjadríme, keď bude pripravený,” informoval nedávno ÚHP.

Hľadanie riešenia

Na finálnom návrhu projektu sa podľa ÚHP stále pracuje a je dobré, že sa vylepšuje. “Spolu s ministerstvom dopravy hľadáme riešenie, ktoré môže byť postavené skôr a lacnejšie ako pôvodný návrh rýchlostnej cesty v plnom profile,” dodal ÚHP.

Nemôžu si dovoliť meškanie

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko po koaličnej rade vyhlásil, že infraštruktúra je pre Slovensko jednou z najdôležitejších priorít. “Som veľmi rád, že sme našli zhodu v tom, že nebudeme úradníckymi rozhodnutiami blokovaní pri investíciách. Išiel by som oveľa odvážnejšie pri čerpaní aj úverových zdrojov do investícií do týchto oblastí,” povedal šéf SNS. Je podľa neho na zamyslenie, ak nedokážeme efektívne pokračovať vo výstavbe diaľnic a budú vznikať situácie ako napríklad na ceste pri Strečne.

Podpredseda parlamentu a predseda strany Most – Híd Béla Bugár zdôraznil, že žiadne zastavenie, či spomalenie výstavby R2 nebude a ďalšie meškanie si už nemôžeme dovoliť. Taký dojem podľa neho vznikol na základe materiálov Útvaru hodnoty za peniaze a tiež Inštitútu finančnej politiky. “Prebiehala komunikácia medzi ministerstvom dopravy a napríklad aj ministerstvom financií, alebo aj priamo s inštitútom hodnota za peniaze. Na základe toho pri Kriváni sa nebudú budovať estakády, niekde bude polovičný profil, pri Soroške bude asi jeden tunel,” poznamenal Bugár.

Je to v rukách ministra

Tento rok sa podľa šéfa Mostu – Híd môže vyhlásiť súťaž na výstavbu úseku R2 Lovinobaňa – Mýtna, budúci rok na ďalšie tri časti, vrátane úseku Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška. “Jednoznačne je to v rukách pána ministra. Môže zobrať do úvahy niektoré názory, ale v prvom rade je najdôležitejšie, aby ľudia videli, že pre nás je dôležité, aby sme napomohli tomu, aby nezamestnanosť klesala,” uviedol Bugár. Pre zníženie nezamestnanosti podľa neho treba investorov a tí zas potrebujú modernú cestnú sieť.

Pokračovanie výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest viazne pre nedostatok finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Peniaze zo zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 sú už vyčlenené na viaceré rozostavané úseky a na nové úseky tieto zdroje nie sú rezervované.

Obyvatelia regiónu Gemer v piatok 28. júla tichým protestom upozornili vládu na zlú dopravnú situáciu na horskom priechode Soroška v okrese Rožňava i v celom regióne. Počas protestu zastavili voľným pochodom premávku na obidvoch stranách priechodu pri obciach Lipovník a Jablonov nad Turňou. Medzi protestujúcich prišiel aj minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most – Híd). Obyvatelia podľa primátora Rožňavy Pavla Burdigu tým reagovali na vyjadrenie rezortu financií k výstavbe R2 a tunela Soroška.