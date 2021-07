Kolíková rozhodnutie ústavného súdu rešpektuje a politikov vyzývajúcich ľudí k nepokojom odsúdila

Rozhodnutie Ústavného súdu SR je namieste rešpektovať. Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v reakcii na stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR), že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je v súlade s Ústavou SR.

Zároveň šéfka rezortu spravodlivosti odsúdila, ak politici, ktorým sa nepáči rozhodnutie Ústavného súdu SR, ľudí vyzývajú k nepokojom a k nerešpektovaniu rozhodnutia Ústavného súdu SR. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti SR.

„Myslím si, že je dobré, že poznáme rozhodnutie Ústavného súdu SR k otázke predčasných volieb. Niekto sa teší z výsledku, niekto môže byť z neho sklamaný,“ pokračovala ministerka. Vysvetlila, že ak sa nezmení právna úprava, či už na úrovni ústavy alebo potom aj zákona, tak nie je namieste, aby sme zbierali podpisy pod referendum k predčasným voľbám.

„Ak sa nám nepáči toto rozhodnutie a tento stav, je potrebné k tomu vyvolať zmenu právnej úpravy. Ak by sme naozaj chceli upraviť predčasné voľby cestou referenda v ústave, treba k tomu vážnu debatu, za akých podmienok je to namieste, rešpektujúc aj rozhodnutie ústavného súdu. To znamená, že je určite potrebné si počkať aj na písomné vyhotovenie rozhodnutia a riadne sa oboznámiť s celým odôvodnením. Lebo práve to pre nás môže byť cesta, ako k tomu dospieť,“ uzavrela.