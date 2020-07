Kollár čelí konaniu za konateľstvo v súkromnej firme, výbor riešil aj letáky exministra Richtera

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) čelí od štvrtku konaniu v parlamentnom výbore pre nezlučiteľnosť funkcií za porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Dôvodom je, že mal ako verejný funkcionár konať za firmu BSSC. Kollár tento týždeň vyhlásil, že konateľom vo firme nie je od roku 2016.

„Predseda Národnej rady SR bude vyzvaný, aby sa vyjadril k podnetu. Čo v jeho prípade znamená, že by mal doručiť potvrdenia, že sa konateľstva v danej firme vzdal. Teda mal by to byť úradný dokument zaslaný na obchodný register,“ povedal predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Richard Raši.

Ak šéf parlamentu preukáže, že sa konateľstva vzdal, výbor konanie zastaví. V prípade, že sa tak nestane, môže Kollárovi hroziť pokuta vo výške šiestich mesačných platov.

Kollárovo podnikanie so „schránkou“

Mimoparlamentná strana Spolu tento týždeň vyzvala Kollára na vysvetlenie jeho podnikania so schránkovou firmou. Strana uviedla, že v spoločnosti BSSC je Kollár 50-percentný spoluvlastník a konateľ.

Kollár následne reagoval, že ide o klamstvo. Ukázal doklad o tom, že sa vzdal konateľstva v roku 2016, odkedy je poslancom a nemôže za spoločnosť konať. Zároveň povedal, že bol na daňovom úrade a vybral si doklad o tom, že firma BSSC nie dlžná štátu na daniach a poplatkoch štátu „ani korunu“.

Predseda výboru Raši šéfa parlamentu vyzve, aby prezentoval, ako získal potvrdenie z daňového úradu. „Tieto potvrdenia sa môžu vydať len konateľovi alebo osobe poverenej konateľom,“ ozrejmil Raši.

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií vo štvrtok prerušil konanie voči poslancovi Jánovi Richterovi (Smer-SD). Ide o letáky z decembra minulého roka, na ktorých bola fotografia ministra práce Richtera s prezentáciou výsledkov činnosti rezortu práce. Raši uviedol, že ministerstvo vnútra opakovane výboru doručilo odpoveď, že zo strany Richtera nedošlo k porušeniu predvolebnej kampane.

Zastaviť konanie voči Richterovi navrhla Laššáková

Poslankyňa Ľubica Laššáková, ktorá s Richterom v bývalej vláde sedela, na výbore navrhla konanie voči Richterovi zastaviť.

Poslanci koalície Tomáš Lehotský (Za ľudí) a Ondrej Dostál (SaS) namietali, že išlo o propagačný leták o úspechoch sociálnej politiky. Poukazovali na iný leták ministerstva práce, ktorý mal odlišnú grafickú podobu bez podobizne ministra a bol určený pre zahraničných pracovníkov. Výbor sa k Richterovmu prípadu znova vráti.

Transparency International Slovensko (TIS) vlani v decembri obvinilo ministerstvo práce, že pomáha strane Smer- sociálna demokracia (Smer-SD) s politickou kampaňou. Podľa mimovládky vyše dva milióny letákov boli skôr propagáciou Richtera a jeho ministerstva ako informačným dokumentom.

Richter vlani reagoval, že letáky neboli súčasťou predvolebnej kampane, ale informovaním občanov, pretože koncom kalendárneho roka prešlo viacero poslaneckých návrhov, ktoré menili viaceré pravidlá.