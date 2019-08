Kollár môže byť po voľbách jazýčkom na váhach, na vládnutie ho budú potrebovať koalícia aj opozícia

Hnutie Borisa Kollára Sme rodina sa stane vo voľbách jazýčkom na váhach. Ani opozícia, ani terajšie vládne strany by bez Kollára nezostavili vládu. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala politologička za ľudí.

„Kollár má okolo sedem percent. A pri súčasnom rozložení preferencií by ani jeden blok bez Sme rodina Borisa Kollára vládu nezostavil. Aj pri naozaj katastrofickom scenári – Smer, Kotleba a SNS – by táto koalícia potrebovala Kollára. A takisto tá druhá, dnešná opozičná scéna, bez Kollára by tiež nemali väčšinu,“ povedala politologička.

Skončí platnosť Koaličnej zmluvy

Kollárovi podľa júnového prieskumu agentúry Focus zobrala voličov najmä vznikajúca strana Andreja Kisku Za ľudí. Bez Kiskovej strany by hnutie Sme rodina volilo 7,3 percenta respondentov, berúc do úvahy Kiskovu stanu by to bolo len 6,6 percenta oslovených voličov.

Szomolányi sa domnieva, že strany by sa zatiaľ voči Kollárovi nemali ostro vyhraňovať, lebo po voľbách ho možno budú potrebovať.

„Zazneli už tvrdé vyhlásenia, že s Kollárom rozhodne nie. Ale keď už príde na lámanie chleba, môže to byť inak. Preto je vhodnejšie vymedzovať sa cez politiky, a nie personálne. Zároveň som nepočula vyhlásenia zo strany Smeru a SNS, že s Kotlebom nie. Vravím, to by bol ten hrozivý scenár. Takže september ukáže viac, skončí sa už aj Koaličná zmluva. Ukáže sa, ako osloví Druckerova strana – nový možný spojenec. Most bude určite robiť všetko, čo sa dá, aby prekĺzol do parlamentu, ale tá jeho situácia nie je dobrá – práve vznik dvoch subjektov Progresívne Slovensko/Spolu a Kiskovej strany mu zobral bývalých slovenských voličov. Pritom ich podpora bola pre Most- Híd kritická,“ povedala Szomolányi.

Výsledky posledného prieskumu

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus z tohto mesiaca by hnutie Sme rodina dosiahlo 6,3 percenta, ešte v júni mali 7 percent. Koalícii PS/Spolu nameral augustový prieskum 14 percent, strane bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí 5 percent.

Najsilnejšia je podľa prieskumu s 21,8 percenta stále vládna strana Smer-SD, vedená bývalým premiérom Robertom Ficom, tretia najsilnejšia je ĽSNS Mariana Kotlebu s 12,1 percenta. Jedna zo strán dnešnej koalície Most-Híd by sa so 4,7 percenta do parlamentu nedostala.

Ďalšia koaličná strana SNS by získala 7 percent. V prieskumoch sa ešte neobjavuje nezaregistrovaná vznikajúca strana bývalého ministra tretej Ficovej vlády Tomáša Druckera Dobrá voľba.