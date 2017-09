Komentár Imricha Béreša: (Ne)osvedčený zákaz predaja počas sviatkov

Zákon, ktorý zakázal predaj v obchodoch cez sviatky, prežil už prvé konkrétne aplikácie v praxi. Čo priniesol? Bol to správny krok? Nemohli sme nájsť iné riešenie?

Opäť sme to vyriešili tak, ako sa patrí na Slovákov. Po slovensky. Odišli sme od jedného extrému, kedy boli obchody otvorené ešte aj na Štedrý deň na obed, k úplne opačnému protipólu, teda k zákazu predaja počas všetkých sviatkov. Ctím si všetkých zamestnancov, ktorí museli pracovať počas sviatkov a dní pracovného voľna.

V podstate nám všetkým, ktorí sme si užívali zaslúžené voľno, robili servis. Oni si zaslúžené voľno užiť nemohli. Faktom však je, že prevádzky, ktoré boli otvorené počas sviatkov do poslednej možnej minúty, nemali horibilné tržby. Jednoducho poskytovali služby, i keď pre neporovnateľne nižšie množstvo zákazníkov, ako to bolo v iných štandardných dňoch.

Čo sa však deje teraz? V zákonom stanovené dni, keď sú naše obchody zatvorené, prúdia kolóny áut v prihraničných oblastiach do susedných krajín. Tam sú totiž obchody otvorené. A to je jedno, či je to Rakúsko, Maďarsko alebo Poľsko. Ten, komu sa chce merať trošku dlhšiu cestu, si užije nákupnú turistiku do sýta.

Má to však aj druhú stranu mince. Namiesto toho, aby nakupovania chtiví ľudia finančné prostriedky investovali na Slovensku, exportujú ich do zahraničia, kde minú často vyššie čiastky ako doma. Veď to poznáte… Povedia si, keď som už tu, nakúpim viac, aj do zásoby.

Nuž, extrémy nie sú dobré. Ani mať otvorené 365 dní v roku, ani mať zatvorené počas každého sviatočného dňa určeného zákonom. Pre mňa by bolo prirodzené, aby rozhodol trh. Neprikazujme, nezakazujme a nenariaďujme všetko zákonom. Nech sa tá-ktorá prevádzka alebo ten-ktorý reťazec rozhodne, či bude mať cez sviatky otvorené alebo nie. Uvedomujem si, že slovenský naturel obchodníkov by velil, že bude otvorené.

Do tejto partie však vstupujú dve strany. Na jednej sú zamestnávatelia, na druhej zamestnanci. Našťastie, existujú rôzne formy benefitov, ktorými ich môžu zamestnávatelia počas práce cez sviatok odmeniť. Najčastejšie dvojnásobná mzda, prípadne nákup tovaru za zamestnanecké ceny a pod.

Pre iných pracovníkov v sektore obchodu by však bolo najväčším benefitom a lákadlom práve to, že bude prevádzka, v ktorej pracujú, zatvorená. Zlatá stredná cesta a samostatnosť obchodníkov v rozhodovaní by bolo asi najlepšie riešenie.

Autor: Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.