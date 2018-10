Komora sestier víta zvyšovanie platov, prekáža im absencia komunikácie s ministerkou Kalavskou

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská sa nestretla so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA), ani s nimi nekomunikovala žiadne opatrenia na stabilizáciu sestier a pôrodných asistentiek.

Komora o tom informovala agentúru SITA. Absencia komunikácie zo strany ministerstva jej prekáža, hodnotí však pozitívne, že chce ministerstvo zvýšiť mzdy.

Zvyšovanie miezd len pre vybraných

„Riešenie na nedostatok sestier prišlo 5 min po dvanástej,“ uviedol člen prezídia SK SaPA Milan Laurinc. No každé zvýšenie mzdy je podľa neho vítané. Upozorňuje však, že tomuto kroku uveria, až keď sestry uvidia peniaze na vlastných účtoch.

„Dotkne sa zvyšovanie miezd všetkých sestier a pôrodných asistentiek, alebo len tých, ktoré pracujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach? Bude toto zvyšovanie rozdelené do niekoľkých etáp, alebo dôjde priamo k celkovému navýšeniu?“ pýta sa Laurinc.

Zaujíma ho aj kľúč, podľa ktorého ministerstvo pripravilo zvyšovanie miezd o 10 – 16 %, alebo či sa zvýšenie dotkne základnej zložky mzdy.

Sestrám pribudne na účet o 100 eur viac

„Či to zastaví odliv sestier do zahraničia, ukáže až čas. Myslíme si, že aby sa sestrám oplatilo na Slovensku pracovať a žiť, mali by mať hrubú mzdu na úrovni 1 600 eur, ale bez započítania nadčasových hodín,“ dodal Laurinc.

Komora reagovala na piatkový tlačový brífing ministerky zdravotníctva spolu s podpredsedom vlády a ministrom financií Petrom Kažimírom.

Oba rezorty sa dohodli o navýšení rozpočtu pre zdravotníctvo v roku 2019, pričom avizovali tarifné zvýšenie platov sestier, pôrodných asistentiek a sanitárov o 10 %.

Toto navýšenie v praxi znamená, že napríklad sestra bude mať zvýšený plat o 16 percent. V čistom by jej na výplatnú pásku malo pribudnúť zhruba od 100 do 130 eur.