Korčok: Najlepšou cestou ako ukončiť vojnu a začať mierové rokovania, je stiahnutie armády z Ukrajiny

Ruská federácia by pre mier na Ukrajine urobila najlepšie, ak by stiahla svoje vojská z Ukrajiny. Až potom by mohli začať diplomatické rokovania.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal po stredajšom rokovaní vlády. Doplnil, že Moskva stále presúva veľkú časť ozbrojených síl a pripravuje sa na ofenzívu. Naďalej pokračujú útoky na Ukrajine, ktoré sa majú ešte stupňovať.

„Včera (v utorok pozn. SITA) bol v Moskve na návšteve Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres, očakávania od jeho návštevy boli minimálne, a to z toho dôvodu, že Moskva naďalej trvá na požiadavkách, ktoré sú jednoducho neakceptovateľné a nerealizovateľné,“ vyhlásil Korčok.

Pripomenul, že ruská strana naďalej presadzuje mierové riešenie ak bude definitívne uznaná anexia Krymu a keď budú od zvyšku krajiny odtrhnuté ľudové republiky Doneck a Luhansk.