Korčok podpíše v Bruseli pristúpenie Slovenskej republiky do posilnenej spolupráce EÚ v obrane 

BRATISLAVA 12. novembra (WebNoviny.sk) – Na základe mandátu, ktorý udelila vláda SR, pristúpi v pondelok 13. novembra Slovensko k tzv. Štrukturovanej spolupráci EÚ v oblasti obrany (PESCO).

Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Príslušnú dohodu slávnostne podpíšu v Bruseli štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok a minister obrany SR Peter Gajdoš. PESCO predstavuje dôležitú iniciatívu v oblasti ďalšieho posilnenia spolupráce členských krajín EÚ v obrane.

„Napĺňa sa to, čo už dlho hovoríme, potvrdzuje sa, že v niektorých oblastiach pôjde európska integrácia rýchlejšie a hlbšie ako v ostatných,” povedal v tejto súvislosti Korčok. „Vytvorenie PESCO znamená, že niektoré členské štáty sa rozhodli v spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany spoločne robiť viac.

Naša účasť v PESCO prináša zároveň ekonomické príležitosti pre Slovensko a jeho obranný priemysel,” uviedol. Okrem vyššej úrovne našej bezpečnosti máme šancu získať väčší podiel aj na snahe EÚ mať vplyvnejšiu zahraničnú politiku.

Ako Korčok ďalej zdôraznil, PESCO nemá za cieľ vytvárať európsku armádu. Je to však kľúčový predpoklad pre to, aby EÚ mohla v budúcnosti vykonávať zahraničné vojenské operácie vlastnými silami. „Bez vojenských spôsobilostí nebudeme mať nikdy zahraničnú politiku, ktorá dokáže presadiť naše spoločné záujmy v globálnom svete a našom susedstve. Slovensko intenzívne pracuje na definovaní svojho príspevku do PESCO,” uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.