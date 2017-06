Kórejčania chcú ďalej investovať, chýba im však dokončenie diaľnice medzi Žilinou a Ostravou

SOUL 27. júna (WebNoviny.sk) – Predseda juhokórejského parlamentu Chung Sye-kyun požiadal v utorok na bilaterálnom rokovaní predsedu NR SR Andreja Danka o dokončenie diaľničného spojenia medzi Žilinou a Ostravou. Kórejské automobilky by tým mohli dosiahnuť diaľničné spojenie dvoch závodov.

Chung Sye-kyun zároveň avizoval navýšenie kórejských investícií, pre ktoré je dokončenie diaľnice nevyhnutnosťou. Už v pondelok o dokončení diaľnice s Dankom hovorili predstavitelia spoločnosti Kia Motors. Podľa Danka je dôležité, aby NR SR uvoľnila dlhovú brzdu. Prisľúbil tiež zlepšenie legislatívy, ktorá sa týka výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

Podľa podpredsedu NR SR Martina Glváča (Smer-SD), ktorý je členom slovenskej parlamentnej delegácie, Kórejčania na troch stretnutiach žiadali o väčšiu aktivitu pri budovaní diaľničného prepojenia medzi Žilinou a Ostravou.

Zdôraznil, že uvoľnenie dlhovej brzdy by mohlo byť na to zaujímavým prostriedkom, ktorým by slovenská strana vedela vyjsť v ústrety týmto požiadavkám. „Kórejčania potom vedia nasmerovať na Slovensko ďalšie investície,“ povedal Glváč.

O uvoľnení dlhovej brzdy začala NR SR rokovať minulý týždeň. K diskusii sa vráti v septembri. Zavedenie investičnej výnimky pre vybrané projekty cestnej infraštruktúry je v období mimoriadne výhodných úverových podmienok podľa Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý návrh predkladal, rozumným riešením financovania ich výstavby. Na zmenu pravidiel dlhovej brzdy je potrebná ústavná väčšina.