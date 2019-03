Košice chcú do projektu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva zapojiť aj deti

KOŠICE 2. marca (WebNoviny.sk) – Komisia zabezpečujúca organizáciu aktivít mesta Košice v súvislosti s tohtoročných titulom Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva aktuálne pracuje na príprave programu, ako aj na jeho webovej stránke podujatia. Mesto chce zapojiť do aktivít tejto akcie aj žiakov košických základných škôl.

Informácie o dobrovoľníckych aktivitách

Ako agentúru SITA informoval Miroslav Sambor z referátu styku s verejnosťou a médiami Magistrátu mesta Košice, organizátori už finišujú na príprave webovej stránky, ktorá bude mať názov Srdce v meste.

„Chceme aby po spustení bola živá, aby tam dobrovoľnícke organizácie informovali o svojich plánovaných dobrovoľníckych aktivitách,“ uviedla námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

Detailné vypracovanie webstránky

Občania si budú môcť na stránke hľadať a vyberať dobrovoľnícke aktivity v rôznych oblastiach, do ktorých by sa chceli zapojiť. Na zapojenie sa im bude slúžiť aj prihlasovací formulár.

„Nechali sme si ešte trochu času na vypracovanie webovej stránky do čo do najmenších detailov, aby slúžila pre Košičanov v rámci dobrovoľníckych aktivít nielen počas roka dobrovoľníctva, ale i neskôr,“ dodala Gurbáľová.

Výtvarná súťaž pre deti

Dobrovoľníckych aktivít podľa nej bude, okrem tých tradičných, oveľa viac. „Do častejších dobrovoľníckych aktivít v meste, ktoré si chceme režírovať sami, by sme veľmi radi zapojili aj zamestnancov košického mestského magistrátu a mestských podnikov,“ uviedla s tým, že zabudnúť nechcú ani na školopovinné deti.

„Napríklad v súvislosti s oslavami 650. výročia udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice, ktoré sa takisto nezaobídu bez pomoci dobrovoľníkov, zapojíme deti do výtvarnej súťaže nazvanej Nakresli erb pre svoje mesto,“ prezradila námestníčka primátora.

Ako dodala, tri najvhodnejšie práce by chceli transformovať do street art umenia. „Nájdeme pekné miesto na nejakých, momentálne ešte šedých plochách, aby nám tam tie práce skrášlili naše mesto. Hľadáme už i dobrovoľníkov, ktorí by nám práce detí do street art podoby prekreslili,“ dodala Gurbáľová.

Rok dobrovoľníctva

V roku dobrovoľníctva sa môžu obyvatelia mesta tešiť na viaceré významné podujatia, pri ktorých bude veľmi vítaná a nutná práca dobrovoľníkov. Mesto sa už pripravuje na májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, v júni si športoví fanúšikovia užijú majstrovstvá sveta mužov i žien v hokejbale.

V rámci tradičných osláv Dňa mesta Košice si mesto pripomenie 650. výročie významnej udalosti, keď Košice ako prvé mesto v Európe získalo 7. mája 1369 erbovú listinu od kráľa Ľudovíta Veľkého.

Košičania si v septembri pripomenú aj 400. výročie smrti troch košických mučeníkov. Počas celého roka sa budú môcť záujemcovia podieľať v rámci desiatok dobrovoľníckych akcií aj na skrášľovaní mesta a jeho okolia.

Prestížny titul pre Košice

Aktivity súvisiace s titulom Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva – Košice 2019 sa oficiálne začali 15. januára tohto roka slávnostným ceremoniálom v košickom Kulturparku. Košice získali prestížny titul ako vôbec prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a šieste európske mesto v poradí.

Titul udeľuje Európske dobrovoľnícke centrum od roku 2013, ktorý bol Európskym rokom občianstva. Odvtedy toto významné ocenenie získala v roku 2014 Barcelona, o rok neskôr Lisabon, v roku 2016 Londýn. Nasledovalo írske Sligo, vlani dánsky Aarhus a v tomto roku sú to Košice.