Košice po výhre nad Nitrou novými lídrami Tipsport ligy, Žilina rozhodla o víťazstve 11 sekúnd pred koncom

aktualizované 5. októbra 21:50

KOŠICE 5. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Košíc zdolali hráčov Nitry 3:1 v šlágri piatkového programu 9. kola Tipsport ligy 2018/2019. O svojom víťazstve rozhodli v tretej tretine, po druhej bol stav nerozhodný 1:1.

V 43. minúte dosiahol víťazný gól Jakub Suja a o tri minúty neskôr pridal poistku v presilovke piatich proti trom Marcel Haščák. Košičania bodovali naplno v treťom zápase v sérii a sú lídrami tabuľky.

Žilinčania získali tri body v súboji s Liptovským Mikulášom za víťazstvo 4:3 v piatkovom zápase 9. kola Tipsport ligy 2018/2019. Žilinčania sa tesne pred prvou sirénou dostali do vedenia 2:1 dvoma zlepenými gólmi Petra Beránka a Michala Bártu, no to Liptákov nezlomilo. Štyridsaťosem sekúnd po začiatku III. tretiny vyrovnal Maroš Piatka na 3:3, ale 11 sekúnd pred koncom tretej časti definitívne rozhodol domáci obranca Jiří Kučný.

V Miškovci rozhodla druhá tretina

Hráči majstrovskej Banskej Bystrice si poradili s hokejistami Miškovca na ich ľade 5:2 v piatkovom stretnutí 9. kola Tipsport ligy. Rozhodujúcou pasážou bola druhá tretina, ktorá sa skončila 3:0 v prospech „baranov“. Na 3:1 zvýšil v 23. min Éric Faille v oslabení, v konečnom účtovaní to bol víťazný gól. Guillaume Asselin sa ešte v prvej tretine prezentoval dvoma gólmi.

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v Detve 2:4 v piatkovom 9. kole najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy. Skóre stretnutia pod Poľanou otvoril už v 9. min Milan Bartovič, za domácich ešte v prvej tretine vyrovnal Michal Murček. V druhej časti Branko Radivojevič a Denis Hudec zabezpečili hosťom dvojgólový náskok, ktorý v 35. min skorigoval Peter Valent. Definitívnu podobu výsledku dal v 49. min premiérovým gólom v sezóne Peter Sojčík. Trenčín je v tabuľke na 8. mieste, Detve patrí 10. pozícia

Halama debut okorenil gólom

Zvolenčania získali všetky tri body v piatkovom domácom súboji 9. kola Tipsport ligy za triumf nad maďarským tímom MAC Budapešť 5:3. Domácim vyšiel vstup do zápasu, keď gólmi Milana Kytnára a Petra Šišovského viedli 2:0.

Maďarský nováčik znížil v 17. min zásluhou Jareda Browna. V druhej tretine za „bryndziari“ zvýšil na 3:1 debutant Patrik Halama premiérovým seniorským gólom, za hostí skorigoval Chris Bodó. V 52. min síce vyrovnal Keegan Danserau, no záver patril Zvolenu – Marco Halama strelil víťazný gól a poistku pridal Michal Chovan.

Nové Zámky zvíťazili 2:1 nad Popradom v piatkovom stretnutí 9. kola Tipsport ligy. Poprad viedol od 8. min gólom Dávida Bondru, no Adam Zbořil 55 sekúnd pred prvou sirénou vyrovnal. Víťazný gól strelil v 52. min v presilovej hre Branislav Fábry. Keďže tento duel bol aj súčasťou Vyšehradského pohára, domáci si ziskom troch bodov zabezpečili celkový triumf v súťaži.