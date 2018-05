Kotlebovský návrh zákona rozvíril búrlivú debatu, o zákaze interrupcií parlament rozhodne v júni

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci ukončili rokovanie 31. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva s dielne Ľudovej strany Naše Slovensko. Poslanec za Smer-SD Juraj Blanár vystúpil v rozprave ako posledný. Vyjadril presvedčenie, že poslanci ĽSNS urobili medvediu službu dobrej myšlienke chrániť ľudský život.

Prítomná len hŕstka poslancov

„Mali by sme mať ambíciu urobiť z toho ústavný zákon. Ochrana života si to zaslúži,“ povedal Blanár s tým, že hovorí za seba a nie za celú stranu Smer-SD. Zároveň dal procedurálny návrh, že NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Kotlebovcom odkázal, aby boli konzistentní v ochrane života, nielen toho nenarodeného.

Podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) ukončil rokovanie 31. schôdze po tom, ako vystúpil predkladateľ návrhu Marian Kotleba. Hlasovať o posunutí tohto návrhu novely zákona do druhého čítania budú poslanci na júnovej schôdzi parlamentu. V rokovacej miestnosti bola len hŕstka poslancov.

Do rozpravy sa ústne prihlásil poslanec za koaličnú stranu Smer-SD Marián Kéry, ktorý vyhlásil, že tento návrh kotlebovcov podporí. „Ja chcem byť konzistentný a nechcem mať problém so svojím svedomím. Zákon má aj chyby a nedostatky. Nesúďme ani ženy, ktoré sa rozhodli podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva,“ uviedol Kéry v pléne.

Žena má právo sa rozhodnúť

Zároveň kotlebovcom adresoval, že vyjadrenia o popieraní holokaustu, že sú to nejaké rozprávky, nepatria do výbavy slušného človeka. „Teší ma záujem, aby sme ochraňovali nenarodené deti, na druhej strane je to v rozpore s tým, s akou úctou sa chováte ku gardistickým uniformám. Práve títo ľudia asistovali nemeckým vojakom pri vypaľovaní obcí,“ dodal. „Za návrh hlasovať budem a verím, že je jasné, že nie som fašista ani alibista,“ uzavrel Kéry.

Poslanec za hnutie Sme rodina Boris Kollár povedal, že podľa neho má žena právo sa rozhodnúť o umelom prerušení tehotenstva. „Momentálna právna úprava je dostatočná,“ povedal a dodal, že polovica klubu Sme rodina sa nepridá a nezahlasuje za tento zákon. „Máme za to, že žena má právo sa rozhodnúť sama,“ vyhlásil. Poslanec Milan Krajniak vyjadril opačný názor a návrh podporí.

Úkladná vražda nevinného

Poslankyňa Natália Grausová za ĽSNS v utorok vyhlásila, že „umelý potrat je zabitie, úkladná vražda nevinného dieťaťa“. Grausová opísala svoj príbeh mladej medičky, keď počas štúdia otehotnela.

„Bola som medička, nám vtedy nikto nehovoril, že zabitie, že potrat je zabitie dieťaťa. Ja som išla na potrat, ja som dala zabiť svoje nenarodené dieťa. A ja to doteraz ľutujem,“ vyhlásila. „Takže, ja verím, že mi to moje dieťa odpustilo. Len sa modlím, nech mi Pán Boh odpustí,“ dodala Grausová, ktorá dnes presadzuje zákaz interrupcií. Grausová si vyslúžila potlesk poslancov ĽSNS.

Pôrod zohľadnený pri odchode do dôchodku

Nezaradený poslanec Peter Marček, ktorý návrh podporí v rozprave, navrhoval, aby štát prijal koncepčnú stratégiu prorodinnej politiky. „Aby štát v súvislosti s potratmi zriadil komisie, aby so ženou komisia absolvovala poradenstvo v napätom čase rozhodovania pokračovať v tehotenstve. Ak by táto komisia zastupujúca verejný záujem spoločnosti neuspela, potom by žene mala byť ponúknutá možnosť donosiť plod a porodiť a následne dieťa ponúknuť na adopciu párom, ktoré nemôžu mať vlastné dieťa,“ priblížil s tým, že takáto žena by dostala od spoločnosti benefity.

Napríklad navrhoval to, že by sa jej tento pôrod zohľadňoval pri odchode do dôchodku. Počas dvojdňovej rozpravy k návrhu v pléne vystupovali prevažne poslanci za ĽSNS. V závere diskusie Kotleba vyzval poslancov, aby odhliadnuc od toho, kto návrh predkladá, novelu zákona podporili.