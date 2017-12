Kouč Ramsay urobil pred turnajom v Hamare niekoľko zmien v kádri, použil aj hráčov Tipsport ligy

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay musel v nominácii na decembrový turnaj Euro Ice Hockey Challenge v nórskom Hamare urobiť niekoľko zmien.

Zraneného skúseného útočníka Ladislava Nagya z HC Košice v tíme nahradil mladík Matúš Sukeľ z MHk 32 Liptovský Mikuláš, na akciu národného tímu nemohli prísť ani obranca Ladislav Romančík (nahradil ho Peter Čerešňák) a útočník Marek Viedenský zo Slovana Bratislava. Toho v tíme nahradila produktívna nitrianska dvojica Matej Paulovič, Michal Krištof.

Výber nabitý skúsenosťami

Na pondelkovom zraze hlavnému koučovi chýbalo viacero hráčov. Kvarteto hokejistov Slovana Bratislava (Andrej Meszároš, Ivan Švarný, Tomáš Hrnka, Pavol Skalický) a bek Čerešňák sa k reprezentácii pripoja až v utorok, útočník Michal Miklík z fínskeho JYP Jyväskylä pricestuje v utorok večer a pre povinnosti v Lige majstrov priamo do Hamaru prídu obranca Adam Jánošík z Liberca a útočník Vladimír Dravecký.

Výber trénera Ramsayho je nabitý skúsenosťami. Až štyria hráči majú viac ako sto štartov v národnom drese. Najviac, až 172, ich má na svojom konte obranca Dominik Graňák. Za ním je so 137 zápasmi Tomáš Starosta, Tomáš Surový so 116 a Ivan Švarný so 113 stretnutiami. Skúsenosťami nezaostáva ani útočník Michel Miklík (94).

Úplne nová brankárska trojica

„Na Nemeckom pohári sme chceli vyskúšať hráčov, ktorí zatiaľ nemali možnosť byť v reprezentácii. Teraz chceme vidieť hráčov, ktorí už majú skúsenosti. Uvidíme, ako si osvoja nový štýl, ktorý chceme hrať a čo ukážu na medzinárodnej úrovni,“ povedal generálny manažér výberu SR Miroslav Šatan. V prvom tíme reprezentácie SR si v Nórsku môže pripísať premiérový štart brankár Denis Godla.

Kouč Ramsay na turnaj do Nórska povolal úplne novú brankársku trojicu v porovnaní s novembrovým Nemeckým pohárom. Kým v Augsburgu chytali Ján Laco, Patrik Rybár a Marek Čiliak, teraz to budú Branislav Konrád, Denis Godla a Július Hudáček.

Zápas proti Rusku bude najkvalitnejší

„Som rád, že na brankárskom poste máme mnoho kvalitných hráčov. Máme tak možnosť vymeniť kompletnú trojicu a dať príležitosť ďalším,“ poznamenal Ramsay.

Slovenská hokejová reprezentácia sa na turnaji v Hamare stretne postupne s Francúzskom, olympijským tímom Ruska a domácim Nórskom.

„Zápas proti Rusku by mal byť najkvalitnejší, ktorý v decembri odohráme. Verím, že sa so ‘zbornou’ pobijeme o víťazstvo na turnaji. Ich zostava bude zrejme podobná ako na Nemeckom pohári,“ dodal Miroslav Šatan.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie

na medzinárodný turnaj Euro Ice Hockey Challenge v nórskom Hamare:

Brankári: Branislav Konrád (HC Olomouc/ČR, 17 zápasov/0 gólov), Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín., 0/0), Július Hudáček (HC Severstaľ Čerepovec/KHL, 41/0)

Obrancovia: Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín, 137/6), Andrej Meszároš (HC Slovan Bratislava/KHL, 59/5), Ivan Švarný (HC Slovan Bratislava/KHL, 113/4), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové/ČR, 172/10), Adam Jánošík (Bílí Tygři Liberec/ČR, 46/2), Ivan Baranka (HC Vítkovice Ridera/ČR, 82,6), Oldrich Kotvan (BK Mladá Boleslav/ČR, 14/0), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR, 62/5)

Útočníci: Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR, 28/7), Lukáš Cingel (HK Hradec Králové/ČR, 31/3), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec/ČR, 73/14), Michel Miklík (JYP Jyväskylä/Fín., 94/23), Peter Ölvecký (HK Dukla Trenčín, 36/3), Miloš Bubela (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 4/1), Patrik Lamper (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 3/1), Tomáš Surový (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 116/21), Tomáš Hrnka (HC Slovan Bratislava/KHL, 33/5), Pavol Skalický (HC Slovan Bratislava/KHL, 25/3), Libor Hudáček (Örebro Hockey/Švéd., 87/19), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš, 4/0), Matej Paulovič (HK Nitra, 5/1), Michal Krištof (HK Nitra, 3/0)

Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (hlavný tréner), Vladimír Országh, Ľubomír Višňovský (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Iľja Chandoga (lekár), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Dušan Čulka, Juraj Stopka (výstrojoví manažéri)

Program turnaja Euro Ice Hockey Challenge v nórskom Hamare:

štvrtok 14. decembra: Francúzsko – Slovensko (16.00), Nórsko – Rusko olympionici (20.00)

piatok 15. decembra: Rusko olympionici – Slovensko (16.00), Nórsko – Francúzsko (20.00)

sobota 16. decembra: Francúzsko – Rusko olympionici (13.00), Nórsko – Slovensko (17.00)