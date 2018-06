Kozák si netrúfa predpovedať majstra sveta, pozdávajú sa mu však mužstvá Južnej Ameriky

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák deň po minulotýždňovom prípravnom dueli vo švajčiarskej Ženeve proti Maroku (4. júna – prehra SR 1:2) odcestoval na desaťdňovú dovolenku do Turecka, kde v rodinnom kruhu, s deťmi i vnúčatami chcel načerpať sily a odpočinúť si.

Majstrovstvá si nenechá ujsť

Na futbal však myslí stále, blížiace sa majstrovstvá sveta v Rusku si, pochopiteľne, nenechá ujsť. „To určite nie. Uvidím všetky zápasy, buď v priamom prenose, alebo aj zo záznamu. Teším sa na to. Mrzí ma však, že my nie sme účastníci tohto šampionátu. Škoda, stále to neviem stráviť. Naše mužstvo malo na to, aby hralo baráž,“ uviedol J. Kozák.

Ako je známe, jeho zverenci obsadili za Anglickom výborné druhé miesto v základnej F-skupine v európskej časti kvalifikácie MS 2018. Slovensko ako najhorší tím z druhej priečky sa však v konkurencii deviatich „druhých“ neprebojovalo do baráže.

Skúsený futbalový kormidelník si netrúfa predpovedať, kto by mohol na majstrovstvách sveta, ktoré sa začnú štvrtkovým duelom Rusko – Saudská Arábia, siahnuť až na vrchol.

Verí Južnej Amerike

„Tých mužstiev je strašne veľa. Špička sa rozšírila a nedovolím si povedať, kto bude majster sveta. Na druhej strane, vidím, že mužstvá z Južnej Ameriky sú veľmi kvalitné. Uvidíme, kto z Európy im dokáže konkurovať. Dobré mužstvo majú Francúzi, tradične Španieli, to je klasika. Tímy z Južnej Ameriky sa mi však momentálne zdajú o trošku silnejšie.“

Na vrcholných podujatiach bývajú často prekvapenia. Málokto asi čakal, že Island vyradí Anglicko a postúpi na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku do štvrťfinále. Medzi elitnou osmičkou nechýbali ani futbalisti Kostariky, na MS 2014 v Brazílii podľahli Holandsku až v jedenástkovej „lotérii“.

„Už by bolo načase, aby nejaké africké mužstvo prekvapilo, pretože dlhodobo je tam veľa zaujímavých a kvalitných hráčov. Čím ďalej, tým viac ich hráva v Európe. Africké krajiny a reprezentácie majú kvalitných trénerov. Mám taký pocit, že na týchto MS v Rusku môže jedno z nich prekvapiť,“ poznamenal Ján Kozák, ktorý pochválil ostatného súpera jeho zverencov – Maroko.

Afrika čaká na medailu

„Keď zdolá v úvodnom vystúpení na svetovom šampionáte Irán, môže v základnej skupine následne potrápiť aj favorizované tímy Portugalska a Španielska.“

Pripomeňme, že na MS 2018 v Rusku sa predstaví pätica afrických zástupcov: „faraóni“ z Egypta (trénerom reprezentácie je Argentínčan Héctor Cuper). „Levi z Atlasu“ Maročania (koučom je Francúz Hervé Renard), „Super Orli“ z Nigérie (lodivodom je Nemec Gernot Rohr), „Orli z Kartága“ Tunisania (mužstvo vedie „domáci“ Nabil Maaloul) a „Levi od Terangy“ Senegalčania (šéfom realizačného tímu je bývalý reprezentant Aliou Cissé).

Africký kontinent zatiaľ čaká na medailu z majstrovstiev sveta vo futbale. Dosiaľ najďalej – do štvrťfinále – postúpili z „čierneho kontinentu“ Kamerun (v roku 1990), Senegal (2002) a Ghana (2010).