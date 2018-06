Hamšíka proti Maroku mrzela nevyužitá tutovka, vyjadril sa aj na margo pozápasovej „divočiny“

ŽENEVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Špílmacher slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík odohral s kapitánskou páskou na rukáve prvý polčas pondelňajšieho prípravného stretnutia vo švajčiarskej Ženeve proti Maroku, po zmene strán už sledoval duel z lavičky náhradníkov.

„Ťažký súboj, Maroko ukázalo svoju kvalitu, bolo silným súperom. Vedeli si prihrať, vedeli, čo chcú hrať. Išlo im o veľa, hráči bojujú o miestenky do kádra pre blížiaci sa svetový šampionát. Motivácia bola na ich strane, aj keď my hráme za slovenskú reprezentáciu a musíme byť vždy sústredení,“ uviedol po stretnutí pred zástupcami novinárov Hamšík.

Následne doplnil hodnotenie tesnej prehry 1:2 so severoafrickým tímom: „My sme mali problémy s preberaním ich hráčov, naozaj sa tam dosť točili, bolo ťažké ich ubrániť. Našťastie sme ich tlak ustáli a v prvom polčase sme neinkasovali. Škoda, keď sme po zmene strán strelili gól a viedli 1:0, tak sme to už mohli udržať. Na majstrovstvách sveta môže byť Maroko čiernym koňom skupiny a prekvapiť, hoci má veľmi ťažkých súperov (Portugalsko, Španielsko, Irán, pozn.).“

Nepremenená príležitosť z 32. minúty

Tridsaťročného stredopoliara a oporu A-tímu SR mrzela nepremenená príležitosť z 32. min, keď mu po úniku na pravej strane loptu pekne posunul Michal Ďuriš. „Bola to taká tutovka, z takej by sa mali strieľať góly, Žiaľ, nepadlo mi to tam,“ skonštatoval Hamšík, ktorý má na konte 105 štartov a 21 gólov v drese národného mužstva.

Na margo pozápasovej „divočiny“, keď priaznivci Maroka vybehli na hraciu plochu Stade de Genéve a svojich miláčikov skoro udupali, Marek Hamšík podotkol: „Keď som videl, že sa rozbiehajú a prichádzajú na trávnik, tak sme utekali všetci radšej do šatne. Maročania majú super fanúšikov, veľmi búrlivých, aj predtým v samotnom zápase urobili dobrú atmosféru. Sme radi, že do Ženevy prišli nejakí ľudia a na štadión si našli cestu.“

Teší sa na zaslúžený oddych

Tento reprezentačný zraz a prípravné duely v Trnave proti Holandsku a na neutrálnej pôde proti Maroku hodnotí pozitívne.

„Bolo to fajn. Tréner Kozák si odskúšal určite to, čo chcel. Každý hráč sa mohol ukázať na tréningu alebo v zápasoch. Ešte nás 5. septembra čaká jeden prípravný duel doma proti Dánom a potom sa už sústredíme na európsku Ligu národov,“ zdôraznil stredopoliar SSC Neapol Hamšík, ktorý sa po náročnej sezóne teší na zaslúžený oddych: „Minulý rok som nebol na dovolenke, tento rok si ju určite užijem.“

Sedemnásobný najlepší futbalista Slovenska má svoj tip na krajiny, ktoré budú tvrdiť muziku na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Rusku (14. júna – 15. júla 2018). „Nemám nejaký vyložene môj tím, ktorému by som mimoriadne držal palce na svetovom šampionáte. Myslím si však, že ďaleko to dotiahne Brazília, Nemecko a Španielsko,“ dodal Marek Hamšík.