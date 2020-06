Krajniak sa zastal Kollára v kauze diplomovky, Matovič a Gröhling sa vyjadria po rokovaní vlády

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár by mal odstúpiť z funkcie predsedu Národnej rady SR (NR SR). Pred dnešným rokovaním vlády to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO). Podľa ministra by totiž Kollár mal vyvodiť politickú zodpovednosť, pretože takýto problém nie je možné prejsť mlčaním.

Matovič sa vyjadrí po vláde

Opačný názor zastáva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ktorý je zároveň podpredsedom hnutia Sme rodina. Podľa jeho slov totiž Kollár v utorok 23. júna dostatočne preukázal, že jeho diplomová práca je v poriadku.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v tejto súvislosti pred rokovaním vlády uviedol, že problematiku nemá naštudovanú, a preto sa k nej nebude vyjadrovať. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) a predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa k téme vyjadria po rokovaní vlády.

Kollár obvinenia odmieta

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš na tlačovej konferencii z 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany.

Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a témou jeho diplomovky bola „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“.

Samotný Kollár v reakcii odmietol, že by bola jeho diplomová práca plagiátom. Nevidí preto dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Zdôraznil, že prácu písal sám, a to niekoľko mesiacov.