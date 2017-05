Kráľovskú etapu Gira ovládol Nibali. Dumoulina zavolala príroda, ale ružový dres udržal

BORMIO 23. mája (WebNoviny.sk) – Talian Vincenzo Nibali z tímu Bahrain-Merida sa stal víťazom 16. etapy cyklistických pretekov Giro d´italia z Rovetty do Bormia (222 km), ktorá vzhľadom na svoju vysokú náročnosť mala prívlastok kráľovská. Obhajca celkového triumfu spred roka Nibali po 6:24:22 h v sedle bicykla v záverečnom šprinte dvojice v úniku zdolal Španiela Mikela Landu (Team Sky). Zároveň pre Talianov vybojoval prvé víťazstvo na 100. ročníku Giro d´Italia. S odstupom 12 sekúnd prišiel do cieľa Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar).

“Bola to úžasná etapa. Bolo v nej veľa stúpaní, klesaní a na záver ešte aj nás šprint s Mikelom Landom. Nerozmýšľal som nad tým, že môžem ako prvý z Talianov vyhrať etapu na tohtoročnom Gire. Ráta sa mi však skvelá spolupráca v našom tíme. Priblížil som sa Dumoulinovi, ale on má veľkú výhodu v záverečnej časovke v Miláne,” uviedol Vincenzo Nibali v prvej reakcii aj na webe Cyclingnews.

Holanďan Tom Dumoulin finišoval s odstupom 2:17 min za Nbalim a zostane v ružovom drese lídra pretekov. Jeho hlavný prenasledovateľ Quintana sa z pôvodného manka 2:41 min k Dumoulinovi priblížil na 31 sekúnd. Holanďana približne 30 km pred cieľom prikvačili žalúdočné problémy a zavolala ho príroda. Nútené zosadnutie z bicykla mu v konečnom dôsledku vzalo cenné 2 minúty v boji o celkové prvenstvo. Tretia priečka aktuálne patrí Nibalimu, ktorý manko 3:40 min skresal na 1:12 min.

“Mal som problémy po výstupe na Stelvio, ktoré sa začali prejavovať v zjazde. Musel som si odskočiť, nemohol som to už v sebe udržať. Potom som už len bojoval, bojoval a ešte raz bojoval. V cieli cítim veľké sklamanie z dnešného dňa,” povedal Tom Dumoulin.

Etapa bola jednou z najväčších výziev

Utorková etapa s cieľom v Bormiu bola jedna z najväčších výziev na trase jubilejného ročníka Gira. Cyklisti museli nastúpať 5300 výškových metrov, zdolať stúpania Montirolo (1854 m) a dvakrát aj Passo di Stelvio, ktoré je s výškou 2758 m najvyššie položeným horským priesmykom Východných Álp a zároveň najvyšším bodom trasy storočnicového Gira.

Sto kilometrov pred cieľom cyklisti po prvý raz prešli cieľovým priestorom v Bormiu a potom sa začal ich boj so Stelviom. Vpredu bola vtedy 26-členná skupina s viacerými zaujímavými menami vrátane deviateho muža celkového poradia Kostaričana Andreya Amadora, desiateho Holanďana Stevena Kruijswijka či osemnásteho Čecha Jana Hirta. Skupina mala náskok 3 minúty na lídra celkovej klasifikácie Toma Dumoulina či jeho hlavného prenasledovateľa Naira Quintanu.

Nasledovalo 21,7 km dlhé stúpanie s priemerom 7,1% na priesmyk Stelvio, kde organizátori ešte dva dni pred prejazdom cyklistov odpratávali z trate sneh. Prvý výstup na Stelvio ocenený špeciálnou prémiou Cima Coppi a 45 bodmi do vrchárskej súťaže zvládol najrýchlejšie Španiel Mikel Landa, horský špecialista z tímu Sky. Spoločnosť mu pri teplote 5°C robili polmetrové snehové mantinely, ale aj husté špaliere fanúšikov.

Aj druhá a tretia priečka na Stelviu patrili Španielom – Igorovi Antonovi (Dimension Data) a Luisovi Léonovi Sánchezovi (Astana). V ružovom drese jazdiaci Dumoulin sa tam objavil o 2:25 min neskôr. Nasledovalo technicky náročné klesanie do výšky 917 m so 48 serpentínami, v ktorých každé zaváhanie mohlo znamenať životunebezpečné zranenie. Cyklisti klesali po suchej ceste, čiže riziko pádov nebolo až také vysoké.

Vpredu sa sformovala 6-členná skupina

Štyridsať kilometrov pred cieľom sa vpredu sformovala silná 6-členná skupina s Landom, Antonom, Kruijswijkom, Amadorom, Hirtom a Kolumbijčanom Annaconem. Cyklisti sa dostali na územie Švajčiarska a začali stúpať na Umbrailpass (13,4 km / 8,4%). Do konca etapy zostávalo niečo vyše 30 km, keď vedúci muž celkového poradia Dumoulin musel dolu z bicykla a zrejme v dôsledku žalúdočných problémov musel vykonať “veľkú potrebu”.

Zrazu zostal Dumoulin vzadu sám a jeho odstup na Quintanu aj ďalších favoritov pozvoľna narastal. Najprv na 1:15 min, neskôr aj cez 2 minúty. Vpredu 25 km pred cieľom zostali už len Landa a Hirt. Aj Umbrailpass vo výške 2502 m ako prvý dosiahol už osamotený Landa, ale za ním sa začal odohrávať pravý boj dvojice favoritov Nibali – Quintana, aktívny bol najmä Talian.

Landa mal na vrchole horskej prémie z pôvodnej minúty už len 12 sekúnd náskoku pred Nibalim, Quintanom, Pozzovivom a Zakarinom. Nasledovalo 20 km dlhé klesanie do cieľa v Bormiu. A Nibali pokračoval v “zbesilej” jazde a 11 km pred cieľom dohnal Landu. Táto dvojica došla spolu až do cieľa a v závere si to rozdala o víťazstvo. Talian bol šťastnejší, keď tesne zdolal Španiela.

Výsledky – Giro d’Italia 2017:

16. etapa (Rovetta – Bormio, 222 km): 1. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida 6:24:22 h, 2. Mikel Landa (Šp.) Team Sky – rovnaký čas ako víťaz, 3. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +12 s, 4. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Mondiale +24, 5. Ilnur Zakarin (Ru.s) Kaťuša-Alpecin +32, 6. Davide Formolo (Tal.) Cannondale-Drapac +1:26.

Poradie po 16. etape: 1. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb 70:14:48 h, 2. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +31 s, 3. Vincenzo Nibali (Tal.) Astana +1:12, 4. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +2:38, 5. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +2:40, 6. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Mondiale +3:05.