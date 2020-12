Krčméry by medzi prvými očkoval politikov

Z očkovania proti koronavírusu sa stala politická téma. Politici v snahe nestratiť voličov odmietli podporiť povinné očkovanie. Frontálne hovoria iba o dobrovoľnom. Niektorí majú dokonca problém povedať, či sa dajú zaočkovať a argumentujú možnými vedľajšími účinkami, čo môže ich prívržencov odradiť od vakcinácie.

Z dokumentu, ktorý schválila tento týždeň vláda, vyplýva, že k obmedzeniu šírenia infekcie je potrebné, aby sa dalo zaočkovať 3,3 milióna ľudí, teda asi 65 percent obyvateľov.

Ako prví sa majú očkovať zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb, silové zložky a pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne to budú pacienti nad 65 rokov a chronicky chorí, klienti domovov sociálnych služieb, imobilní, onkologickí, dialyzovaní či pacienti po transplantácii.

Prieskum z prelomu októbra a novembra však nenaznačuje masívny záujem ľudí o vakcináciu proti koronavírusu. Zaočkovať by sa dalo iba necelých 27 percent opýtaných, proti je 44 percent a takmer 29 percent opýtaných nevedelo odpovedať.

Vyplynulo to z prieskumu, ktorý vznikol z iniciatívy Slovenskej akadémie vied, MNFORCE a Seesame.

Posledný bude „kapitán lode“ Matovič

Prezidentka republiky Zuzana Čaputová sa už vyjadrila, že sa dá zaočkovať. „Je to jediné riešenie, svetlo na konci tunela,“ uviedla pred necelými dvomi týždňami v rádiu Expres.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nedávno v TV Joj povedal, že prioritu by mali mať zdravotnícki pracovníci a starší ľudia, ktorí sú najviac ohrození.

„Ideálne by bolo, aby som sa zaočkoval úplne posledný,“ vyhlásil a dodal, že potom by ľudia pochybovali, či sa teda dá zaočkovať. „Vopred hovorím, že zaočkovať sa na sto percent dám, ale pripadalo mi to férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný,“ doplnil.

Premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽaNO) Foto: SITA/Branislav Bibel.

Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico sa vyjadril, že strana podporí výlučne dobrovoľné očkovanie. Pred časom uviedol, že nechodí na očkovanie proti chrípke a nešiel by ani na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.