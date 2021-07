Kto bude reprezentovať Slovensko na olympiáde v Tokiu? Tenisová federácia potvrdila účasť troch hráčov

Medzinárodná tenisová federácia (ITF) v prvý júlový deň definitívne potvrdila menoslov účastníkov olympijského turnaja v Tokiu. Za Slovensko sa podľa predpokladov v zozname objavilo avizované trio mužov – Norbert Gombos ako jediný vo dvojhre a duo Filip Polášek a Lukáš Klein vo štvorhre.

Zatiaľ čo Gombosovi vo dvojhre sa ušla miestenka určená pre jednotlivé kontinenty, keďže k určujúcemu dátumu 14. júnu 2021 mu patrila v rebríčku ATP vo dvojhre 89. pozícia, vo štvorhre bol kvalifikačný olympijský kľúč tvrdý. Účasť mali istú len najlepší hráči zo svetového rebríčka.

Voľná ruka pri výbere partnera

Filip Polášek figuroval 14. júna na 9. mieste deblového renkingu a pri výbere partnera mal voľnú ruku. Podmienkou bolo postavenie do trojstého miesta v deblovom rebríčku a dve nominácie na Davisov pohár vo štvorročnom cykle. Voľba padla na talentovaného Lukáša Kleina, aktuálne 248. hráča svetového poradia vo štvorhre.

„Myslím si, že pre tenistov sú olympijské hry naozaj na úrovni grandslamov. Vôbec by som to nerozlišoval a aj pre mňa je to úplne rovnako cenné. V prvom rade je iné to, že reprezentujeme svoju krajinu. Vždy som hral rád v Davisovom pohári za Slovensko a teším sa, že budem opäť, teraz pod piatimi kruhmi. V prípade úspechu by rezonovanie vo svete bolo zrejme ešte výraznejšie ako na grandslamovom turnaji. Preto má olympiáda pre mňa obrovskú hodnotu a urobím všetko, aby sme uspeli,“ uviedol Filip Polášek v rozhovore pre denník Šport.

Klein prvýkrát na olympiáde

Na otázku, prečo si vybral za partnera pod piatimi kruhmi Lukáša Kleina, odpovedal: „Lukáša poznám dlhší čas a myslím si, že štvorhru hrá veľmi dobre. Má potenciál a vzhľadom na okolnosti verím, že je najlepšia voľba. Celkovo to však nebolo jednoduché, možností bolo viacero. Napokon som sa rozhodol takto a verím, že sa to skončí dobre.“

„Ak to vyjde, budem rád. Olympiáda je niečo úplne iné, čo som ešte v živote nezažil,“ uviedol 23-ročný Lukáš Klein pre SITA ešte v čase, keď si úplne nebol istý svojou účasťou v Tokiu.

„Je to raz za štyri roky a nie každý sa tam môže dostať. Som veľmi šťastný. Budem sa snažiť si to užiť a získať nové skúsenosti. Aktuálne mojím cieľom je dostať sa čo najvyššie v singlovom rebríčku, ale debla mám rád. Je to zábava a rád si ho vždy zahrám, ak sa dá. Beriem to vyrovnane a pripravím sa na olympijské hry s Filipom najlepšie, ako sa len bude dať,“ doplnil Klein.