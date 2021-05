Kto by pri 50-dňovom moratóriu na prieskumy tušil o víťazovi Matovičovi?

Zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky pred voľbami sa vracia do starých koľají. To znamená, že v čase 14 dní pred voľbami a v deň ich konania sa nesmú zverejňovať namerané údaje o popularite politických subjektov.

Ani to by však nemal byť konečný stav a v ďalších voľbách by už mohlo platiť iba 48-hodinové moratórium. Ide o lehotu, ktorá sa nevymyká zo štandardu. Rezort vnútra už pripravil zmenu volebnej legislatívy, ktorá s takouto lehotou počíta.

Ako v Afrike

Ústavný súd tento týždeň rozhodol, že pôvodne 50-dňová lehota na prieskumy je v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V praxi to podľa ústavného právnika Eduarda Báránya znamená, že vyhlásením nálezu sa stráca účinnosť ustanovenia o moratóriu v dĺžke 50 dní.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v roku 2019 obrátila na ústavný súd a ten pozastavil účinnosť 50-dňového moratória. Vďaka tomu bolo možné v minuloročných parlamentných voľbách postupovať podľa predtým platného 14-dňového moratória.

Dlhý 50-dňový zákaz bol unikátom nielen v Európe, ale aj vo svete. Podobne dlhú dobu, no predsa kratšiu, mali niektoré krajiny Afriky, Strednej a Južnej Ameriky. Napríklad Kamerun či Bolívia.

Danko tvrdil, že to nie on, ale Smer

Prezidentka upozorňovala, že zákonné obmedzenia týkajúce sa procesu volieb, vrátane obdobia volebnej kampane, nesmú zasahovať ani ohrozovať predpoklady pre kvalifikované volebné rozhodovanie ľudí, pretože to môže viesť k deformáciám volebného procesu.

„Moratórium na zverejňovanie prieskumov v trvaní 50 dní sa dá prirovnať k tomu, ako keby vo finálovom zápase Ligy majstrov vo futbale na štadióne na posledných 50 minút usporiadatelia zhasli všetky svetlá a televízie vypli všetky kamery,“ uviedla hlava štátu.

Zľava: Andrej Danko a Igor Matovič počas ustanovujúcej schôdze NR SR. Bratislava, 20. marec 2020. Foto: SITA/Národná rada SR

Dlhé moratórium presadili v parlamente Smer, SNS, ĽSNS. Líder SNS Andrej Danko tvrdil, že išlo o aktivitu Smeru. „Ak teda niekto ide kritizovať, že sa prijala spomínaná novela, ako napríklad premiér Pellegrini, nech túto kritiku prednesie vo vlastnej strane,“ povedal Danko v roku 2019.

Vôbec žiadne moratórium

V prospech dlhého moratória politici Smeru a SNS často spomínali argument o ovplyvňovaní voličov prieskumami, ktoré vraj mali byť kúpené či sfalšované. Opačný názor mal minister zahraničia a nominant Smeru Miroslav Lajčák, ktorý hovoril, že má pocit, že bol obratý o občianske právo na prístup k informáciám.

Poslanec SaS Ondrej Dostál uviedol, že ešte sa neoboznámil s najnovším rozhodnutím ústavného súdu a jeho argumentáciou. „Myslím si však, že by nemalo byť vôbec žiadne moratórium, maximálne tak v deň volieb,“ poznamenal.

Šok z volebného výsledku

Riaditeľ výskumnej agentúry AKO Václav Hřích hovorí, že sa rozhodnutím ústavného súdu „konzervoval“ stav, ktorý fungoval šesť rokov dozadu a teda, že moratórium na prieskumy je 14 dní.