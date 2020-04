Matovič nemá záujem zmeniť volebný systém, politológovia pochybujú o novinkách vo voľbách

Politológovia, ktorých oslovila agentúra SITA, vyjadrili pochybnosti, či sa podarí zaviesť viac volebných obvodov a zmeniť volebný systém. Zdôvodnili to „vágne“ formulovaným programovým vyhlásením vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), o ktorom sa vedie diskusia v parlamente.

Politický analytik Ján Baránek si myslí, že sa „nič nezmení“ a v ďalších voľbách sa bude voliť podľa doterajších pravidiel. Politológ Jozef Lenč považuje „za otázne“, či sa volebný zákon zmení.

Programové vyhlásenie tvrdí, že vláda „podporí začatie odbornej diskusie, ktorej cieľom bude analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do NR SR“. „Vzhľadom na túto vetu, sa nezmení nič,“ reagoval na vládny program Baránek.

Neštandardná strana

Podľa neho to nie je v záujme vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), lebo ho nepovažuje za štandardnú stranu.

„Má pár členov, nemá regionálne štruktúry. Takže v eminentnom záujme Igora Matoviča nie je meniť volebný systém. Podobný názor zdieľa aj Richard Sulík, ak ho za rok nezmenil, lebo aj ten obhajoval jeden volebný obvod. Takže momentálne nevidím v koalícii silu, ktorá niežeby presadila zmenu volebného systému, ale ktorá by chcela o tom aspoň začať vážnu diskusiu,“ zhodnotil analytik.

Podľa neho z jednej vágne formulovanej vety nevyplýva žiadny záväzok. „Mám obavu, že do ďalších volieb pôjdeme tak, ako sme išli teraz,“ dodal Baránek.

Politológ Lenč pripustil, že ak diskusia v koalícii bude trvať kratšie ako dva roky, je možné, že sa nejaký legislatívny materiál podarí do konca funkčného obdobia vláde pripraviť. „Či ho aj schvália, je otázne,“ poznamenal.

Počet volebných obvodov

Súčasné koaličné strany OĽaNO, Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí vo svojich volebných programoch počítali s viacerými volebnými obvodmi. Nezhodli sa však v tom, koľko obvodov by malo vzniknúť.

Strana Za ľudí chcela presadzovať zavedenie štyroch obvodov, teda východné, stredné, západné Slovensku a hlavné mesto Bratislava, a zachovanie päťpercentného prahu na vstup do parlamentu.

Šéf OĽaNO Igor Matovič pred voľbami agentúre SITA povedal, že reálna dohoda by mohla byť na ôsmich volebných obvodoch/krajoch. Sme rodina volebné pravidlá vo svojom programe neriešila.

Strana SaS uviedla, že Slovensko by malo ďalej zostať jedným volebným obvodom. Chcela posilniť váhu preferenčných hlasov. Kto sa zúčastní na voľbách, dostane deň voľna. Moratórium na kampaň a prieskumy by malo byť podľa programu SaS len v deň volieb.

Elektronické hlasovanie

Matovičova vláda v programovom vyhlásení napísala, že vláda po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne hlasovať všetci občania SR, bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú.

„Snáď by tú elektronizáciu pri dobrej vôli mohli zvládnuť, ale formulácia v programovom vyhlásení koalíciu k tomu nezaväzuje,“ povedal Baránek. Podľa Lenča bude pri hlasovaní zo zahraničia v prípade zavedenia viacerých volebných obvodov problém v tom, v ktorom volebnom obvode bude hlasovať slovenský občan bez trvalého pobytu v SR.

Nová vláda si tiež do programu napísala, že sa zasadí o zvýšenie volebnej účasti v parlamentných voľbách vo forme stimulu. Má ním byť zľava vo výške 10 percent zo všetkých poplatkov štátu pre každého občana, ktorý sa zúčastnil na posledných parlamentných voľbách.

Podľa politológa Lenča koalícia by mala radšej riešiť tie voľby, v ktorých býva najnižšia účasť. Ide najmä o voľby do Európskeho parlamentu a voľby do samosprávnych krajov. „Je to istým spôsobom uplácanie. Ak si niekto svoje právo neuplatňuje, tak mu ešte budeme platiť za to, aby si ho uplatnil,“ uzavrel politológ.