Kto chodí voliť, má právo vyjadrovať sa, exprezident Schuster hovorí aj o sile zvyku pri voľbách

KOŠICE 16. marca (WebNoviny.sk) – V Košiciach v sobotu svoj hlas v prvom kole prezidentských volieb odovzdal v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v spoločnosti svojich detí aj bývalý prezident Slovenska Rudolf Schuster. Ako pri tejto príležitosti uviedol, parlamentná voľba prezidenta by bola pre Slovensko krokom späť od demokracie.

Je to sila zvyku v rodine

Exprezident, ktorý v januári oslávil 85 rokov, prekonal v uplynulých týždňoch zdravotné problémy. Vo februári bol dvakrát hospitalizovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde podstúpil aj operáciu srdca.

„Musel som druhýkrát vstať z mŕtvych a prísť voliť, lebo ja nemôžem vynechať voľby. Je to taká sila zvyku v rodine. Volíme spolu a dodržíme to do smrti,“ povedal pri príchode do volebnej miestnosti a dodal: „Kým sa dá, treba ísť príkladom, dokiaľ vás choroba nepremôže, ale doteraz som vyhral.“

Podľa Schustera je dôležité sa volieb zúčastňovať. „Kto chodí voliť, má právo vyjadrovať sa. Kto nechodí, tak potom nadáva, že prečo je ten a nie tamten. Keď dám hlas, aj keď nevyhrám, ale mám pocit, že som ten hlas dal tomu, komu som chcel,“ vysvetlil.

Rozhodovanie o tom, koho voliť v týchto voľbách, vraj preňho nebolo ťažké. „Vychádzam zo svojich skúseností. Kandidátov som si vypočul, sledoval a teraz mi je jasné, koho voliť,“ dodal.

Krok späť od demokracie

Rudolf Schuster je prvým priamo zvoleným prezidentom SR v histórii samostatného Slovenka. Vo funkcii bol v rokoch 1999 až 2004. Pri dnešnej voľbe sa vrátil aj do čias, kedy za prezidenta sám kandidoval. Volebná účasť vtedy dosiahla 73,89 percenta, v 2. kole dokonca 75,45 percenta. V ďalších voľbách však postupne klesala.

„Vtedy bola eufória, lebo sme nemali prezidenta, keďže sme ho nevedeli zvoliť v parlamente. Pán Mečiar prevzal právomoci, dávali sa všelijaké milosti. Tak sme sa tešili, že konečne budú priame voľby a brali sme to trochu ako oslavu,“ myslí si exprezident, ktorý v oboch kolách volieb porazil Vladimíra Mečiara.

„Bola to silná konkurencia. Vtedy sa rozhodovalo, či sa pôjde po starom, alebo po novom. Či vstúpime do Európskej únie. Takže bola motivácia,“ dodal.

Podľa Schustera je škoda, že v súčasnosti o voľby nie je väčší záujem. „Dokonca počúvam hlasy, že sa treba vrátiť k parlamentnej voľbe. To by ale bol krok späť od demokracie. Naopak, myslím si, že je zrelá doba, aby sme volebný zákon zmenili a aj to otočili. Aby nie politici, či predseda strany určili, kto bude poslancom, ale boli volebné obvody. Strana nech si dá svojho kandidáta a ľudia sa rozhodnú, či si vyberú straníckeho kandidáta, alebo osobnosť. A museli by štyri roky chodiť do toho volebného obvodu a skladať účty, čo sa dnes nerobí,“ uviedol Schuster.

