Kto sú obete pádu ukrajinského Boeingu? Manželka a dcéra zubára aj Sheyda, ktorá sa bála letieť

V kostoloch, univerzitách, školách i na námestiach si Kanaďania so sviečkami v rukách pripomínajú obete havárie Boeingu 737-800 spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), ktoré sa v stredu zrútilo tesne po štarte z iránskeho Teheránu.

Nešťastie si vyžiadalo 176 obetí, z ktorých až 138 cestovalo do Kanady. Ich nadväzujúci let z Kyjeva však pristál v Toronte skoro prázdny. V lietadle Boeing 737 zahynulo pri Teheráne 82 Iráncov, 63 Kanaďanov, 11 Ukrajincov, desať Švédov, štyria Afganci, traja Nemci a traja Briti.

V Kanade žije vyše 210-tisíc Iráncov

Najväčšia vigília bola v severnom Toronte, vo štvrti prezývanej Tehranto, ktorá je domovom veľkej iránskej komunity. Ďalšie sa uskutočnili v mestách Montreal, Vancouver a Edmonton.

V Kanade žije vyše 210-tisícová iránska komunita. Let z Teheránu cez Kyjev do Toronta bol veľmi obľúbený, keďže po zavedení kanadských sankcií voči Iránu neexistoval žiaden priamy let medzi týmito dvoma krajinami.

Zahynuli deti, študenti i celé rodiny

Medzi obeťami bolo mnoho študentov, profesorov či hosťujúcich vedcov vracajúcich sa do Kanady po Novom roku. V lietadle zahynula štvorčlenná rodina, novomanželia, matka s dvoma dcérami…

Jednou z obetí bol 25-ročný postgraduálny iránsky študent Mehdi Eshaghian, ktorý navštívil v Teheráne svoju rodinu. O život prišla aj Sheyda Shadkhoo, ktorá sa letieť bála a len 20 minút pred haváriou zavolala manželovi, aby ju ukľudnil. V Teheráne bola za svojou matkou a sestrou.

Na zozname obetí figuruje i 29-ročný Alvand Sadeghi, ktorý mal cestovať o dva dni skôr, no let si presunul. Cestoval aj so svojou ženou, sestrou a jej osemročnou dcérou. Zubár Hamed Esmaeilion z Ontária musel zavolať do školy jeho deväťročnej dcéry Reery a oznámiť, že dievča bude už navždy chýbať. Aj s jej matkou Parisou je ďalšou z obetí havárie. Do Teheránu obe odcestovali tesne po Vianociach.

